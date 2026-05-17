VIDEO Javile su nam se Lelekice iz Beča! Evo što su poručile publici u Hrvatskoj

Iza nas je veliko finale jubilarnog 70. izdanje Eurovizije, u kojem je pobjedu odnijela Bugarska i njihova predstavnica Dara. Hrvatska može biti ponosna na nastup naših predstavnica, grupe Lelek, koje su uz sjajnu izvedbu pjesme "Andromeda" zauzele 15. mjesto.

Nakon završetka finala Lelekice su se oglasile ekskluzivno za Večernji list: - Pozdrav svima! Evo nas poslije finala. Nismo pobjedile, nema veze.Jako smo sretne i zahvalne. Nama je već prolazak u finale bio pobjeda i nikad nismo više uživale na pozornici. Hvala vam na svemu, 15. mjesto je ogromna stvar i jako smo sretne. Hvala vam i volimo vas - poručile su hrvatske predstavnice.

Podsjetimo, predstavnice Hrvatske, grupa Lelek, na pozornicu su izašle 13. po redu, a durštvene mreže odmah su se užarile: - "Hrvatska, samo wow", "Wow Hrvatska", "Znala sam da je Hrvatska za mene ovogodišnja pobjednica 30 sekundi nakon početka pjesme", "Najbolje su" - samo su neke od pohvala za nastup Lelekica.

FOTO Ekstravagancija i kontroverze! Evo najboljih nastupa s ovogodišnje Eurovizije