NAKON FINALA

VIDEO Javile su nam se Lelekice iz Beča! Evo što su poručile publici u Hrvatskoj

The dress rehearsal 2 of the Grand Final of the 2026 Eurovision Song Contest, in Vienna
VL
Autor
Vecernji.hr
17.05.2026.
u 09:18

Hrvatska može biti ponosna na nastup naših predstavnica, grupe Lelek, koje su uz sjajnu izvedbu pjesme "Andromeda" zauzele 15. mjesto

Iza nas je veliko finale jubilarnog 70. izdanje Eurovizije, u kojem je pobjedu odnijela Bugarska i njihova predstavnica Dara. Hrvatska može biti ponosna na nastup naših predstavnica, grupe Lelek, koje su uz sjajnu izvedbu pjesme "Andromeda" zauzele 15. mjesto. 

Nakon završetka finala Lelekice su se oglasile ekskluzivno za Večernji list: - Pozdrav svima! Evo nas poslije finala. Nismo pobjedile, nema veze.Jako smo sretne i zahvalne. Nama je već prolazak u finale bio pobjeda i nikad nismo više uživale na pozornici. Hvala vam na svemu, 15. mjesto je ogromna stvar i jako smo sretne. Hvala vam i volimo vas - poručile su hrvatske predstavnice.

Podsjetimo, predstavnice Hrvatske, grupa Lelek, na pozornicu su izašle 13. po redu, a durštvene mreže odmah su se užarile: - "Hrvatska, samo wow", "Wow Hrvatska", "Znala sam da je Hrvatska za mene ovogodišnja pobjednica 30 sekundi nakon početka pjesme", "Najbolje su" - samo su neke od pohvala za nastup Lelekica.

FOTO Ekstravagancija i kontroverze! Evo najboljih nastupa s ovogodišnje Eurovizije
Lelek Hrvatska Eurovizija showbiz

MA
Marko1337
09:22 17.05.2026.

Za srpsklo smeće naš žiri dao 12 bodova, i još toliko publika. Kakav jugo-srpski šljam imam među nama i HRT-u ? HRT pod hitno treba privatizirati, jer to je najgori neprijatelj hrvatskog naroda koji ima najjače oruđe u rukama.

LU
Lukeruk
09:28 17.05.2026.

Tko je u žiriju koji daje 12 bodova smrdiji? Objavite imena tog ološa

Avatar Zavratnica
Zavratnica
09:52 17.05.2026.

HTV našom lovom plaća žiri s trnjanskih kresova koji lošoj pjesmi Srbije daje 12 bodova. I nitko zbog toga neće dobiti otkaz.

