Nakon što je njena pjesma postala veliki hit nestala je iz javnosti, a onda je šokirala sve kada je otkrila što se dogodilo

Velška pop-pjevačica Aimee Duffy imala je veliki hit 'Mercy' koji se stalno vrtio i na radiopostajama u Hrvatskoj. Pjesma s privijenca 'Rockferry' je mnogima bila među omiljenima. Nakon objave drugog albuma Endlessly, 2010. godine, fanovi dugo nisu čuli nikakve detalje o pjevačici, ali ni najavu nekog novog albuma. Više od 10 godina kasnije Duffy se iznenada javila na Instagramu gdje podijelila svoje šokantno iskustvo.

Prema pisanju Guardiana, pjevačica je napokon odlučila progovoriti o proživljenim traumama, a njezina će ispovijest biti okosnica novog dokumentarnog filma koji je u fazi izrade. Službeno priopćenje najavljuje dosad neviđen uvid u njezin život, u kojem će Duffy iznijeti svoju potpunu biografiju uz svjedočanstva obitelji, prijatelja i kolega iz glazbenog svijeta. „Duffyinu sudbinu odredili su slava i uspjeh, ali i patnja, otpor te snažan osjećaj identiteta. Fascinira me taj sraz ranjivosti i samouvjerenosti u njezinoj sudbini, kao i činjenica da osoba, unatoč teškim iskustvima, može zadržati tako upečatljiv i autentičan glas”, izjavila je redateljica filma Jill Callan.

Inače prije šest godina na Instagramu je odlučila detaljno opisati što joj se događalo u vremenu kada je bila oteta, drogirana i silovana. "Počinitelj me drogirao u jednom restoranu u kojem sam slavila rođendan. Poslije me smjestio u hotelsku sobu i silovao me. Sjećam se boli i pokušaja da ostanem pri svijesti. Ne znam kako sam imala snage izdržati te dane. Trudila sam se ostati mirna i normalna koliko je bilo moguće u takvoj situaciji, a kad me doveo u moju kuću, sjedila sam, omamljena, poput zombija. Znala sam da mi je život u neposrednoj opasnosti, priznao je da me želi ubiti", rekla je pjevačica te dodala da ju je osoba, koju ne želi imenovati, drogirala u vlastitoj kući tijekom četiri tjedna.

"Ne znam je li me silovao za to vrijeme. Prvo što se sjećam jest da sam se našla u autu u stranoj zemlji te bijega nakon toga. Ne znam zašto me nije drogirao u inozemstvu, mislim da je koristio drogu A klase i nije mogao putovati s njom", napisala je Duffy i objasnila da svoje iskustvo želi javno podijeliti kako bi pomogla onima koji su prošli kroz slične situacije. Napisala je kako sumnja da će biti ista osoba te da želi da ljudi njezinu glazbu vole zbog kvalitete i ne želi da je označi isključivo ova priča. "Nadam se da će mi objava ove ispovijesti vratiti osmijeh u očima i svjetlost u životu. Sada mogu ostaviti ovo iza sebe, u prošlosti, tamo gdje i pripada. Nadam se da više neće biti pitanja: 'Što se dogodilo Duffy?' Sada znate i ja sam slobodna."

Podsjetimo, prije šest godina svi su ostali šokirani kada je pjevačica Duffy otkrila kako je sa scene izbivala dugo vremena jer je bila oteta, a njezini otmičari drogirali su je i silovali. "Nekoliko dana bila sam silovana, drogirana i držana u zatočeništvu. Oporavak je trajao, ali sada sam dobro, ali ne postoji lagan način za oporavak. Posljednjih deset godina dane i dane sam posvetila tome da se osjećam bolje i da osjetim radost u srcu i to se konačno dogodilo", napisala je Duffy na svom Instagramu. Rekla je kako je pokušala dati intervju na jednom radiju gdje je predstavila svoju novu pjesmu, ali bilo je mnogo teže nego što je mislila i intervju nije uspjela dati, ali je napisala: "Pokušala sam dati intervju, ali je teže nego što sam mislila, tako da ću se uskoro obratiti pismeno". Umjesto njezina intervjua slušatelji su imali priliku čuti njezinu novu pjesmu. "Ne planiram je objaviti, mislila sam da bi ovo bilo lijepo za ljude koji su trenutačno u svojim kućama u izolaciji", poručila je Duffy.