Najveća kriza Eurovizije u 70-godišnjoj povijesti: Bojkot kakav se ne pamti i u kojem sudjeluju i naši susjedi

Eurosong se ove godine suočava s najvećim bojkotom u svojoj 70-godišnjoj povijesti. Iako na natjecanju 2026. sudjeluje 35 zemalja, televizijske kuće iz Španjolske, Irske, Nizozemske, Islanda i Slovenije povukle su se s ovogodišnjeg izdanja zbog protivljenja sudjelovanju Izraela. Njihovi razlozi razlikuju se i nisu uvijek izričito navedeni. Neki tvrde da bojkotiraju Eurosong 2026. u znak prosvjeda protiv vojne ofenzive u Gazi koja je započela 2023. godine i u kojoj je, prema podacima ministarstva zdravstva pod upravom Hamasa, poginulo više od 72.000 ljudi, prenosi BBC.

Izraelska ofenziva započela je nakon što je Hamas 7. listopada 2023. napao Izrael, pri čemu je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba uzeta je za taoca. Ranije su pojedine televizijske kuće javno izražavale zabrinutost zbog sudjelovanja Izraela od početka sukoba, no nijedna se nije povukla s natjecanja 2024. ili 2025. godine. Kako su pozivi na bojkot rasli, izraelski ministar kulture i sporta Miki Zohar izjavio je: “Eurosong je slavlje glazbe, kulture i bratstva među narodima, a ne platforma za političko obračunavanje.” Potencijalni bojkot nazvao je “sramotnim i licemjernim”. Javni servisi Slovenije, Irske i Španjolske neće prenositi Eurosong.

Slovenska nacionalna televizija će u vrijeme održavanja Eurosonga svojim gledateljima ponuditi poseban tematski program pod nazivom "Glasovi Palestine". Kroz filmove, dokumentarce, talk show emisije i analize će gledateljima približiti kontekst aktualnih događaja na Bliskom istoku. "Ovim programskim sklopom RTV Slovenija nastavlja ispunjavati svoju javnu misiju kojom želi ponuditi gledateljima dubinski, vjerodostojan i višeslojan sadržaj koji potiče razumijevanje, dijalog i kritičko razmišljanje o aktualnim globalnim problemima", priopćila je RTV Slovenija nakon donesene odluke o bojkotu Eurosonga.

