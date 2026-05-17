FOTO Sjećate se bradate pobjednice Eurovizije 2014.? Danas izgleda drukčije, evo gdje se pojavila

Prije dvanaest godina Conchita Wurst donijela je pobjedu Austriji na Euroviziji s pjesmom "Rise Like a Phoenix". Njezin nastup koji se sastojao od spoja moćnog vokala, glamurozne haljine, duge kose i guste brade, privukao je veliku pozornost i o njemu se priča i danas. Lik bradate dive, koji je stvorio umjetnik Thomas Neuwirth, postao je njegov zaštitni znak.

Dvanaest godina kasnije, Conchita je i dalje tu, no u bitno drukčijem izdanju. Neuwirth je zadržao bradu, ali je ona sada uredno podšišana, a raskošne haljine zamijenila su elegantna odijela, poput plavog u kojem se nedavno pojavio na susretu s austrijskim predsjednikom, dok je dugu kosu zamijenila kratka frizura. Vizualna transformacija prati promjene na profesionalnom planu.

Austrian Eurovision winners Conchita Wurst and JJ pose with Marianne Mendt for photographers at the Presidential office in Vienna, Austria, April 21, 2026.

Naime, početkom godine, u izjavi potpisanoj s "Tom", Neuwirth je objavio da je došlo vrijeme za promjenu te da se povlači iz eurovizijskog scijeta kako bi se fokusirao na druge projekte. - Eurovizija mi je oblikovala život. Bila je moja pozornica, moj dom i odskočna daska, poglavlje na kojem sam duboko zahvalan. Kao umjetniku, promjena mi je jedina konstanta - poručio je, naglasivši da Eurovizija ostaje važan dio njegove povijesti, ali da je vrijeme za nove profesionalne projekte.

Podsjetimo, u posljednjih nekoliko godina, Conchita je značajno proširila svoje djelovanje u zabavnoj industriji. Postala je stalna članica žirija u reality showu "Queen of Drags", pojavila se u Netflixovom filmu "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", te nastupila u prestižnim prostorima poput Sydney Opera House.

Wurst je poznata po konstantnom eksperimentiranju sa svojim izgledom. Jednom prilikom se pojavila na Europrideu u Beču s potpuno novim imidžem - obrijanom glavom. - Promjene su nužne za umjetnički rast. Ne želim se ograničavati jednim izgledom ili stilom - objasnila je svojim obožavateljima na društvenim mrežama. Ostaje važna figura u borbi za LGBTIQ+ prava pa tako redovito nastupa na Pride događanjima diljem Europe i koristi svoju platformu za promociju jednakosti i prihvaćanja. - Moja misija nije samo zabavljati, već i inspirirati druge da budu ono što jesu - istaknula je u jednom intervjuu. Posebno je aktivna u suradnji s različitim organizacijama koje se bore za ljudska prava, uključujući i partnerstvo s austrijskom kompanijom Waterdrop na projektima koji podržavaju LGBTIQ+ zajednicu. Svoj ljubavni status čuva za sebe, no ranije je priznala kako je zbog ucjene bivšeg dečka morala objaviti kako je pozitivna na HIV.