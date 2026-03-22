Naš influencer slavi prvu godišnjicu sa životnim partnerom Bogijem: 'Vezao sam se za najbolju osobu svog života'

Poznati domaći influencer i poduzetnik Marko Vuletić (26) ne skriva koliko je sretan u ljubavi, a sada je za to imao i poseban povod. Na svom Instagram profilu obilježio je prvu godišnjicu životnog partnerstva sa svojim partnerom Bogoljubom, podijelivši emotivnu objavu koja je dirnula njegove brojne pratitelje. "Godina dana otkako sam se papirima vezao za najbolju osobu svog života. Mir koji imam uz svog Bogija ne znam riječima opisati. Hvala ti na mogućnosti da živim punim plućima", napisao je Vuletić ispod objave. Kroz pažljivo odabranu kolekciju fotografija i kratkih videozapisa, par je pokazao djeliće svoje svakodnevice. Od zajedničkih avantura poput adrenalinskog ziplinea, preko opuštenih trenutaka na izletu u prirodi, pa sve do simpatičnih i duhovitih scena iz vlastitog doma.

Podsjetimo, Marko, koji je rodom iz Trogira, i njegov partner Bogoljub (38) iz Kruševca, sklopili su životno partnerstvo u ožujku 2025. godine.

Posebnu pažnju pratitelja privukao je kratki video koji u krupnom planu prikazuje ruke para s identičnim prstenjem. Riječ je o prepoznatljivom dizajnu Cartier Love prstena, simbola vječne ljubavi i neraskidive veze. Ovaj detalj savršeno se uklapa u priču o "vezivanju papirima" i pokazuje duboku posvećenost koju par dijeli. Njihova priča odjeknula je i u komentarima ispod objave, gdje su se nizale čestitke i riječi podrške. "Predivni i još mnogo takvih uspomena vam želim", "Duše drage, sretna Vam godišnjica", samo su neke od poruka koje pokazuju koliko publika cijeni njihovu iskrenost. Jedan je pratitelj u šali pitao: "Mogu li Bogijeve mačke u Zagreb?", pokazujući da prate i detalje iz njihovog privatnog života.

Vuletić je u jednom videu koji je objavio na YouTubeu upoznao svoje pratitelje s Bogoljubom i tada su pričali i o tome koliko im je nekada bilo teško kada okolina nije mogla prihvatiti njihove životne odabire. - Ja smatram da su privatni odnosi totalno neka posebna stvar. On i ja nikada nećemo izaći na ulicu se ljubakati, ali jednostavno mi je okej doći i reći da ja volim svog partnera. Suludo je da nas se uspoređuje s pedofilima, bolesnicima ili bilo kojom drugom vrstom mentalne poremećenosti zato što je teško približiti ljudima da je ovo sve okej. On i ja vodimo sasvim normalan, miran život - istaknuo je Marko.