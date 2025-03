Drama između Vanje i Šime: 'Izgubio je obraz. Gotovo je, ne povezujte me s njim'

Nakon emitiranja finalne epizode popularnog showa "Gospodin Savršeni", u kojoj je Splićanin Šime Elez odabrao Vanju Stanojević kao svoju odabranicu, činilo se da je romantična priča dobila svoj sretan početak. Međutim, idila nije dugo potrajala. Drama koja je obilježila sezonu nastavila se i nakon što su se kamere ugasile, a pobjednica Vanja javno je obznanila kraj svih nada u zajedničku budućnost sa Šimom, uputivši mu pritom oštre riječi.

Finale showa snimljeno na grčkom Rodosu bilo je ispunjeno emocijama. Šime je svoju posljednju ružu odlučio dati Vanji, uz riječi koje su odzvanjale obećanjem. "Sretan sam, zahvalan i ponosan što mogu reći da je ovo cura koja se borila za mene, koja nije odustala i nije sumnjala. Ono najbitnije, zanima me što je život još pripremio za nas, kakva iskustva i kakve avanture. To mogu doznati na samo jedan način - da i dalje budem dio naše priče i da zajedno koračamo kroz sve što dolazi", izjavio je Šime predajući ružu vidno uzbuđenoj Vanji. Njezin odgovor bio je jednako emotivan i pun nade: "Uzimam, hvala ti na svemu! Toliko sam sretna što su se sve tvoje riječi ispunile i da možemo nastaviti ovim putem... Ne mogu vjerovati". Činilo se da je par spreman zajedno zakoračiti u budućnost izvan svjetala reflektora.

No, romantični mjehurić brzo se rasplinuo. Dok su gledatelji još uvijek procesuirali finale i nagađali o sudbini parova, Vanja je odlučila prekinuti šutnju i otkriti pravu istinu o svom odnosu sa Šimom nakon showa. Na Instagramu je objavila izjavu koja nije ostavljala prostora sumnji u konačan ishod njihove priče. "Ako neko nije džentlmen, to ne znači da ja nisam dama. Pobjednica sam i to ću zauvijek biti – ne zbog ‘Gospodina Savršenog’, već zbog sebe, svojih kvaliteta i svega što predstavljam. Pobjeda mi nikada nije zavisila od nekoga drugog, već od mene same", započela je Vanja, jasno dajući do znanja da svoju pobjedu ne veže uz Šimin odabir. Nastavila je još oštrijim tonom, direktno se referirajući na Šimu i njegove postupke nakon showa: "Istina uvijek nađe svoj put, i sada kada je sve izašlo na vidjelo, osjećam potrebu da i ja kažem svoje. Osoba koja me je u showu 'izabrala' je samo dio prošlosti, neko tko je vlastitim postupcima izgubio mnogo – najviše obraz. To nije moj teret, već njegov."

Ključna rečenica koja je potvrdila kraj svih nagađanja bila je: "Nikada nismo bili zajedno nakon showa, niti ćemo ikada biti. On je napravio svoje izbore, ja imam svoj put. Želim mu sve najbolje, ali vas molim samo jedno – nemojte me više povezivati s njim. Priča je završena", zaključila je Vanja uz fotografiju iz showa na kojoj drži pobjedničku ružu.

Zanimljivo je da su neposredno nakon završetka snimanja postojale naznake drugačijeg razvoja događaja. Prema ranijim informacijama, Vanja je navodno izjavila kako su ona i Šime bili u kontaktu te da su čekali da se medijska pompa smiri kako bi mogli na miru razgovarati o svemu i vidjeti kamo njihov odnos vodi. Čak su objavili i zajednički video na TikToku, što je dodatno potaknulo rasprave obožavatelja. Međutim, Vanjina kasnija, nedvosmislena izjava baca potpuno novo svjetlo na te početne dane i sugerira da je jaz između njih bio nepremostiv od samog početka izvan okruženja showa.

Vanjina iskrena objava izazvala je brojne reakcije, a podršku su joj javno pružile i neke druge natjecateljice iz showa, dodatno potvrđujući napetu atmosferu koja je vladala i nakon finala. Čini se da postupci "Gospodina Savršenog" nisu naišli na odobravanje ni kod ostalih djevojaka koje su se borile za njegovu naklonost.