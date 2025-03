Razljutila je mnoge! Godinu dana je skrivala kako je uspjela izgubiti 60 kg, a ljudi su je napali kad su doznali istinu

Plus-size model Remi Bader suočava se s kritikama nakon što je priznala da je prošla operaciju mršavljenja. Ova influencerica, poznata po promoviranju plus-size modela, izazvala je osude javnosti nakon što je otkrila da je u 2023. godini podvrgnuta kirurškom zahvatu tijekom kojeg je uklonjeno 80% njezina želuca.

U podcastu Khloé Kardashian "Khloé in Wonder Land", 30-godišnja Bader ispričala je da je izgubila više od 60 kilograma u manje od godinu dana zahvaljujući operaciji. Glasine o njezinu izgledu počele su se širiti već prije nekoliko mjeseci, a mnogi su sumnjali je li podvrgnuta operaciji ili koristi lijekove za mršavljenje. Bader nije odgovarala na ta pitanja dok nije odlučila otvoreno progovoriti u intervjuu s Khloé, gdje je detaljno podijelila svoje zdravstveno putovanje.

Nakon priznanja, mnogi je optužuju da je promovirala nerealne standarde ljepote, jer je dvije godine skrivala informaciju o operaciji. Kritike su bile još jače jer se tvrdilo da je blokirala obožavatelje koji su je javno ispitivali o tome na društvenim mrežama. "Mjesecima je blokirala ljude koji su je pitali o tome u komentarima", izjavio je jedan od njenih pratitelja. Neki su smatrali da je Bader pokušala prikazati svoj gubitak težine kao potpuno prirodan, redovito objavljujući videozapise o vježbanju i dijeti na Instagramu i TikToku. "Ljude je naljutilo što je pokušala izgledati kao da vježba i pravilno jede, a zatim je blokirala svakog tko ju je prozivao zbog toga", napisao je drugi korisnik X-a.

Dok su mnogi pozivali na brisanje njezinih društvenih mreža, drugi su stali na njezinu stranu, smatrajući da ima pravo na privatnost. Bader je izjavila da svojim pratiteljima nije ništa dužna. "Bila sam svjesna da će moj gubitak kilograma biti tema o kojoj ću morati progovoriti, no željela sam to učiniti pod svojim uvjetima, a ne onako kako to žele ljudi online", izjavila je. Dodala je da je zbog negativnih komentara koje je primala zbog mršavljenja postala manje voljna dijeliti svoju priču. "Osjećam se krivom jedino što nisam bila iskrena prema onima koji su mi pisali da žele smršavjeti", priznala je.

Bader je svoje zdravstveno putovanje započela u rujnu 2023. godine, kada su joj problemi s pretilošću počeli uzrokovati bolove i prijetiti neplodnošću. "Liječnik mi je rekao da ću s 28 godina postati neplodna", ispričala je. Nakon neuspješnih pokušaja s lijekovima Ozempic i Mounjaro, Bader je odlučila podvrgnuti se operaciji. Iako joj je kirurg rekao da će izaći iz bolnice za jedan dan, to se nije dogodilo. Provela je šest tjedana u velikim bolovima, boreći se s povraćanjem, dok su joj liječnici govorili da simptomi nisu normalni. Bojala se da je ozbiljno naškodila svom tijelu. Ova odluka i njen kasniji proces oporavka izazvali su veliki interes i kontroverze, dok Bader nastavlja dijeliti svoje iskustvo i borbu sa zdravstvenim problemima.

