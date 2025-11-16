Dominik iz 'Života na vagi' pokazao kako se promijenio od početka showa: Dužan sam sam sebi pružiti ruku i reći - bravo majstore!

Dominik Šarić, pobjednik devete sezone 'Života na vagi', nastavlja biti izvor inspiracije i nakon završetka emisije. Njegov izlazak iz showa, čini se, dodatno ga je otvorio, učinivši ga prisnijim i bližim publici koja ga je vjerno pratila mjesecima. Na platformi TikTok sve aktivnije dijeli usporedbe, korisne savjete, motivacijske poruke, ali i vrlo osobne trenutke iz svog putovanja mršavljenja, gradeći tako jedinstven odnos sa svojim obožavateljima.

Dominik je nedavno objavio fotografije 'prije i poslije' uz popratni tekst: "Učinio sam ovu usporedbu kao podsjetnik što sam zapravo učinio. Na prvom mjestu za sebe, ali i zbog svoje obitelji i dragih ljudi koje svakodnevno susrećem. Sjećam se koliko mi je dugo trebalo da uopće priznam sebi da imam problem."

Foto: TikTok

Također je priznao da mu je trebalo mnogo vremena da uopće prihvati da ima problem, rekavši: "Iz jedne obične zafrkancije pošaljem prijavu u 'Život na vagi', a sve ostalo postaje i ostaje povijest." Svoju objavu je emotivno zaključio porukom koja je duboko dirnula mnoge: "Dužan sam sam sebi pružiti ruku i reći - bravo majstore! Neka ovo bude poticaj svima da se može, a meni da povratak na staro nije opcija."

Osim titule, Šarić je osvojio i novčanu nagradu od 20.000 eura. Tijekom showa izgubio je 57,3 kilograma odnosno 33,8 posto svoje tjelesne mase. Iz ovog projekta izlazi sa 112 kilograma. U finale je ušao zahvaljujući zlatnoj ulaznici, a bio je i kapetan crvenog tima u showu. Na prvom vaganju imao je 169,3 kilograma.

Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i radi kao fizioterapeut. Najviše je ponosan na svoju obitelj - otac je četvero djece koja su mu i najveći motiv za prijavu u show. Tijekom showa, njegova supruga otkrila mu je i da čekaju petu bebicu što mu je dalo još vjetra u leđa.