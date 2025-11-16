Dominik iz 'Života na vagi' pokazao kako se promijenio od početka showa: Dužan sam sam sebi pružiti ruku i reći - bravo majstore!

Dominik Šarić, pobjednik devete sezone 'Života na vagi', nastavlja biti izvor inspiracije i nakon završetka emisije. Njegov izlazak iz showa, čini se, dodatno ga je otvorio, učinivši ga prisnijim i bližim publici koja ga je vjerno pratila mjesecima. Na platformi TikTok sve aktivnije dijeli usporedbe, korisne savjete, motivacijske poruke, ali i vrlo osobne trenutke iz svog putovanja mršavljenja, gradeći tako jedinstven odnos sa svojim obožavateljima.
Dominik je nedavno objavio fotografije 'prije i poslije' uz popratni tekst: "Učinio sam ovu usporedbu kao podsjetnik što sam zapravo učinio. Na prvom mjestu za sebe, ali i zbog svoje obitelji i dragih ljudi koje svakodnevno susrećem. Sjećam se koliko mi je dugo trebalo da uopće priznam sebi da imam problem."
Također je priznao da mu je trebalo mnogo vremena da uopće prihvati da ima problem, rekavši: "Iz jedne obične zafrkancije pošaljem prijavu u 'Život na vagi', a sve ostalo postaje i ostaje povijest." Svoju objavu je emotivno zaključio porukom koja je duboko dirnula mnoge: "Dužan sam sam sebi pružiti ruku i reći - bravo majstore! Neka ovo bude poticaj svima da se može, a meni da povratak na staro nije opcija."
Osim titule, Šarić je osvojio i novčanu nagradu od 20.000 eura. Tijekom showa izgubio je 57,3 kilograma odnosno 33,8 posto svoje tjelesne mase. Iz ovog projekta izlazi sa 112 kilograma. U finale je ušao zahvaljujući zlatnoj ulaznici, a bio je i kapetan crvenog tima u showu. Na prvom vaganju imao je 169,3 kilograma.FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'
Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i radi kao fizioterapeut. Najviše je ponosan na svoju obitelj - otac je četvero djece koja su mu i najveći motiv za prijavu u show. Tijekom showa, njegova supruga otkrila mu je i da čekaju petu bebicu što mu je dalo još vjetra u leđa.
Čudi me da se nisi udao za sebe