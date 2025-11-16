Naši Portali
TUŽNA VIJEST

Preminula poznata influencerica (39), samo par sati ranije u njezinom stanu je bila policija

Autor
Vecernji.hr
16.11.2025.
u 10:25

Njezino je tijelo pronađeno ispred stambenog kompleksa Unique Towers. Nekoliko sati prije toga, policija je intervenirala u njezinu domu, gdje su je zatekli s posjekotinama po tijelu, nakon čega je hospitalizirana

Tragična sudbina zadesila je ovog tjedna brazilsku bodybuildericu i influencericu Dianu Areas (39), koju je na Instagramu pratilo preko 200.000 ljudi, nakon što je preminula uslijed pada s višekatnice u Rio de Janeiru, kako prenose američki mediji pozivajući se na lokalne izvore. Prema pisanju New York Posta i magazina People, njezino je tijelo pronađeno ispred stambenog kompleksa Unique Towers. Nekoliko sati prije toga, policija je intervenirala u njezinu domu, gdje su je zatekli s posjekotinama po tijelu, nakon čega je hospitalizirana.

Međutim, Areas je napustila bolnicu prije službenog otpusta, javljaju brazilski mediji. Vlasti zasad nisu objavile dodatne pojedinosti o okolnostima njezina pada. Nakon što je vijest o njezinoj smrti objavljena, brojni su pratitelji ostavljali poruke na njezinim profilima na društvenim mrežama. "Bože moj! Ostao sam bez riječi! Kakvo teško vrijeme… nevjerojatno", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi komentirao: "Danas je naša struka izgubila jednu sjajnu nutricionisticu. Ženu koja je znanjem, brigom i strašću obilježila živote mnogih. Neka Bog utješi njezinu obitelj i sve koji su je poznavali."

Krajem rujna, Areas je podijelila nekoliko fotografija s partnerom s nedavnog putovanja, uz poruku: "Živimo i prolazimo kroz mnogo toga zajedno, kao par. I znate što je najbolje? Svaki dan iznova biramo jedno drugo! Naša ljubav ne treba izlog, ali ove posebne fotografije nisu mogle ostati samo u galeriji." Još prošlog tjedna promovirala je svoje fitness programe, a vijest o njezinoj smrti snažno je odjeknula u fitness zajednici diljem Brazila, gdje je Areas bila iznimno cijenjena zbog svoje stručnosti, predanosti i sadržaja kojim je motivirala druge na aktivnost. Njene društvene mreže trenutačno su zaključane. 

