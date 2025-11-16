Naši Portali
BRZO SE SNAŠLA

Ups! Glumici na crvenom tepihu haljina otkazala poslušnost, pokazala više nego je htjela

16.11.2025.
u 12:30

Čim je to shvatila Yvonne Woelke (46) brzo je pokrila grudi rukama i vratila haljinu na mjesto

Na premijeri druge sezone serije "Landman" u Berlinu glumica Yvonne Woelke (46) zablistala je u pripijenoj i dekoltiranoj plavoj haljini koja joj je stvorila i probleme. Dok je na crvenom tepihu pozirala fotoreporterima u jednom trenutku dok se okretala prema fotoaparatima pokazala je malo više nego što je htjela. Čim je to shvatila brzo je pokrila grudi rukama i vratila haljinu na mjesto.  Ova njemačka glumica  2003. godine je dobila svoju prvu glavnu ulogu kao June u trileru Bad End. U svojoj drugoj glavnoj ulozi, portretirala je Monique u produkciji "La Petite Mort 2: Nasty Tapes". Imala je i sporedne uloge u televizijskim serijama kao što su "Die Rettungsflieger", "Pastewka", "Schmetterlinge im Bauch", "Verbotene Liebe" i "Unter uns".  Uz glumačke angažmane, Woelke se od 2008. bavi i produkcijom glazbe i ima diplomu iz marketinga i komunikacija. Od svibnja 2024. u vezi je s Peterom Kleinom. Oboje su aktivni na društvenim mrežama gdje često objavljuju zajedničke fotografije i videa.

Ključne riječi
grudi showbiz Yvonne Woelke

Kupnja