Ups! Glumici na crvenom tepihu haljina otkazala poslušnost, pokazala više nego je htjela

Na premijeri druge sezone serije "Landman" u Berlinu glumica Yvonne Woelke (46) zablistala je u pripijenoj i dekoltiranoj plavoj haljini koja joj je stvorila i probleme. Dok je na crvenom tepihu pozirala fotoreporterima u jednom trenutku dok se okretala prema fotoaparatima pokazala je malo više nego što je htjela. Čim je to shvatila brzo je pokrila grudi rukama i vratila haljinu na mjesto. Ova njemačka glumica 2003. godine je dobila svoju prvu glavnu ulogu kao June u trileru Bad End. U svojoj drugoj glavnoj ulozi, portretirala je Monique u produkciji "La Petite Mort 2: Nasty Tapes". Imala je i sporedne uloge u televizijskim serijama kao što su "Die Rettungsflieger", "Pastewka", "Schmetterlinge im Bauch", "Verbotene Liebe" i "Unter uns". Uz glumačke angažmane, Woelke se od 2008. bavi i produkcijom glazbe i ima diplomu iz marketinga i komunikacija. Od svibnja 2024. u vezi je s Peterom Kleinom. Oboje su aktivni na društvenim mrežama gdje često objavljuju zajedničke fotografije i videa.

Naša lijepa misica javila se iz Tajlanda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.