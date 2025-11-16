Na premijeri druge sezone serije "Landman" u Berlinu glumica Yvonne Woelke (46) zablistala je u pripijenoj i dekoltiranoj plavoj haljini koja joj je stvorila i probleme. Dok je na crvenom tepihu pozirala fotoreporterima u jednom trenutku dok se okretala prema fotoaparatima pokazala je malo više nego što je htjela. Čim je to shvatila brzo je pokrila grudi rukama i vratila haljinu na mjesto. Ova njemačka glumica 2003. godine je dobila svoju prvu glavnu ulogu kao June u trileru Bad End. U svojoj drugoj glavnoj ulozi, portretirala je Monique u produkciji "La Petite Mort 2: Nasty Tapes". Imala je i sporedne uloge u televizijskim serijama kao što su "Die Rettungsflieger", "Pastewka", "Schmetterlinge im Bauch", "Verbotene Liebe" i "Unter uns". Uz glumačke angažmane, Woelke se od 2008. bavi i produkcijom glazbe i ima diplomu iz marketinga i komunikacija. Od svibnja 2024. u vezi je s Peterom Kleinom. Oboje su aktivni na društvenim mrežama gdje često objavljuju zajedničke fotografije i videa.Naša lijepa misica javila se iz Tajlanda
Ups! Glumici na crvenom tepihu haljina otkazala poslušnost, pokazala više nego je htjela
Čim je to shvatila Yvonne Woelke (46) brzo je pokrila grudi rukama i vratila haljinu na mjesto
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.