Evo kako danas izgleda legendarna glumica iz 'Tko pjeva zlo ne misli', imala je poseban razlog za pojavljivanje u javnosti
Druga premijera "Cabareta" u zagrebačkom HNK-u ponovno je privukla brojne posjetitelje, uključujući i Prvu damu Hrvatske, Sanju Musić Milanović. U ispunjenom gledalištu HNK2 istaknula se jedna legendarna osoba, koju posljednjih godina rijetko viđamo u javnosti. Riječ je o glumici Mirjani Bohanec Vidović, koja je predstavu pratila sjedeći u prvom redu, nedaleko od Musić Milanović.
Iako je prošlo gotovo šest desetljeća od njezine kultne uloge Ane Šafranek u filmu "Tko pjeva zlo ne misli", njezin prepoznatljiv osmijeh ostao je nepromijenjen dok je pozirala fotografima. Danas 86-godišnja Bohanec od najranije dobi pokazivala je sklonost umjetnosti, unatoč teškom djetinjstvu obilježenom gubitkom oca i zlostavljanjem od strane očuha.
Premda je ostvarila brojne uloge na domaćim i inozemnim kazališnim daskama, uloga u "Tko pjeva zlo ne misli" osigurala joj je posebno mjesto u povijesti hrvatske popularne kulture, a pjesme koje je izvela u tom filmu ubrajaju se među najznačajnije skladbe hrvatskog mjuzikla.
Ivo, preminuo prije osam godina, bio joj je najveća podrška i obožavatelj u karijeri, bilo u kazalištu ili diplomaciji, zbog čega je Mirjana u više navrata priznala da bol zbog njegova odlaska nikada nije iščezla.