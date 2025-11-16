Evo kako danas izgleda legendarna glumica iz 'Tko pjeva zlo ne misli', imala je poseban razlog za pojavljivanje u javnosti

 Druga premijera "Cabareta" u zagrebačkom HNK-u ponovno je privukla brojne posjetitelje, uključujući i Prvu damu Hrvatske, Sanju Musić Milanović. U ispunjenom gledalištu HNK2 istaknula se jedna legendarna osoba, koju posljednjih godina rijetko viđamo u javnosti. Riječ je o glumici Mirjani Bohanec Vidović, koja je predstavu pratila sjedeći u prvom redu, nedaleko od Musić Milanović.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Iako je prošlo gotovo šest desetljeća od njezine kultne uloge Ane Šafranek u filmu "Tko pjeva zlo ne misli", njezin prepoznatljiv osmijeh ostao je nepromijenjen dok je pozirala fotografima. Danas 86-godišnja Bohanec od najranije dobi pokazivala je sklonost umjetnosti, unatoč teškom djetinjstvu obilježenom gubitkom oca i zlostavljanjem od strane očuha.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Već tijekom studija na Muzičkoj akademiji debitirala je na sceni HNK-a, etablirajući se kao operna pjevačica s lirsko-koloraturnim glasom.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Premda je ostvarila brojne uloge na domaćim i inozemnim kazališnim daskama, uloga u "Tko pjeva zlo ne misli" osigurala joj je posebno mjesto u povijesti hrvatske popularne kulture, a pjesme koje je izvela u tom filmu ubrajaju se među najznačajnije skladbe hrvatskog mjuzikla.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Ljubav je pronašla u kazalištu, gdje je na hodniku zapazila svog drugog supruga, liječnika Ivu Vidovića, što joj je napokon donijelo željenu sreću.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ivo, preminuo prije osam godina, bio joj je najveća podrška i obožavatelj u karijeri, bilo u kazalištu ili diplomaciji, zbog čega je Mirjana u više navrata priznala da bol zbog njegova odlaska nikada nije iščezla.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Mirjanu smo, podsjetimo, gledali u drugoj sezoni serije 'Dnevnik velikog Perice'.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Privatni arhiv
Foto: Privatni arhiv
Foto: Privatni arhiv
Foto: Privatni arhiv
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
