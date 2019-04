Dino Jelusić nakon pobjede: 'Ne znam postoji li itko s kim bih radije dijelio ovaj trenutak'

Nakon 8 tjedana rada i druženja, stigli smo do kraja ove sezone emisije "Zvijezde pjevaju". Počašćen sam što sam u svojem prvom mentorstvu imao priliku surađivati s predivnom Tarom Thaller te na kraju i pobijediti. Zaista ne znam postoji li itko s kim bi radije dijelio ovaj trenutak. Čestitke Bojanu i Ashley, bilo je gusto i napeto, ali smo mi kao finalisti bili toliko neopterećeni i družili smo se kao da smo svi pobjednici, što i jesmo. Hvala svim natjecateljima koji su ovih 8 tjedana učinili toliko lakšima i zabavnima. Rekli su nam da će se razviti kompetitivnost, ali kod nas se to nije dogodilo i ostali smo jedna velika vesela družina. Hvala svima u produkciji, našoj kostimografkinji, sminkericama, koreografkinji, bendu i bekvokalima. Ali najveća hvala vama- našim navijačima i ljudima koji su nas pratili, gledali, podržavali i glasali i doveli nas do ovog trenutka. Uživajte u Uskrsu i reprizi jučerašnje epizode. Voli vas Dino ☺️💕

A post shared by Dino Jelusic (@dinojelusic) on Apr 21, 2019 at 6:46am PDT