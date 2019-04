Pobjedio najmlađi pjevački par - Tara Thaller i Dino Jelusić!

Počelo je finale showa 'Zvijezde pjevaju', a parovi koji se natječu za pobjedu su Dino Jelusić i Tara Thaller te Bojan Jambrošić i Ashley Colburn. Samo otvaranje 'odradili' su pjevački parovi koji su ispali u prijašnjim epizodama sa zajedničkom pjesmom koja je zapravo medely različitih stranih i domaćih hitova. Nakon toga, počeo je show!

Finalni parovi pjevali su po tri pjesme koje su tijekom sudjelovanja u emisiji već otpjevali, a glasovi publike odlučili su tko će postati pobjednik showa 'Zvijezde pjevaju'.

Za sve tri izvedbe oba para su od žirija dobili maksimalnih 40 bodova.

20:30 Večer su otvorili s 'Dream a little dream of me' najmlađi par emisije, Dino Jelusić i Tara Thaller, a poslije izvedbe su komentirali kako im je drago što su im se backstageu pridružili i ostali kandidati po poslijednji put.

Foto: Screenshot

-Znam da sam nekad bila stroga, ali vama nikad nisam dala manje od osmice – smijala se Remi i pohvalila izvedbu.

-Tara ti si sjajna, večeras nešto opuštenija. Vidi se kako uživaš – rekla je Valentina i dodala kako dvojac želi gledati i u nekom mjuziklu.

Žiri ih je nagradio sa četiri desetke.

20:40 Potom su Ashley Colburn i Bojan Jambrošić u 'mjuzikl' stilu pokorili pozornicu s englesko hrvatskom verzijom 'Footloosea'. U čast Ashleynom sudjelovanju u emisiji u publici je sjedio i američki veleposanik Robert Kohorst.

Foto: screenshot

- Stvarno si zakucala – pohvalila je Danijela Martinović istaknuvši da su dvojezično nastupali čak tri puta – Sve je imalo smisla. Natjerali ste sve da idu korak više – dovršila je s pohvalama Martinović.

Par je s prvom pjesmom također pokupio četiri desetke.

20:50 Dino Jelusić i Tara Thaller s pjesmom 'Freedom' Arethe Franklin tresu studio na Prisavlju.

Foto: screenshot

21:04 Bojan Jambrošić i Ashley Colburn nastupaju s baladom 'Princeza' i nitko nije ravnodušan.

Foto: screenshot

-Moram priznati da mi je prošli put vaša izvedba bila jedna od boljih vaših - komentirala je Valentina.

-Ashley, ti nisi princeza...ti si kraljica - pohvalila je Remi i svi su pratili s aplausom.

Žiri je opet paru dodijelio četiri desetke.



21:13 Dino i Thara s pjesmom 'Molitva' od Parnog Valjka izazivaju aplauze i divljenje voditeljice Barbare Kolar.

Foto: Screenshot

- Žao mi je što je ovo zadnja izvedba. Stvarno ste nam priuštili sjajne i prelijepe trenutke - rekla je Danijela pomalo nostalgično.

- Hvala vam lijepa na ovom čudesnom nastupu - Barbara Kolar se divila mladom dvojcu.

Na kraju svoje treće izvedbe dobili su opet četiri desetke od žirija.

21:25 U trećoj izvedbi, Ashley i Bojan su se odlučili za pjesmu 'Time of my life' iz legendarnog fima Prljavi ples.

Foto: screenshot

- Ova pjesma je savršena za završetak showa i kao pjesma zakucava - Remi je bila oduševljena nakon što je par skromno prihvatio prijašnje pohvale voditeljice.

- Jako mi je drago da si tu i da te se čuje i vidi jer ti si osoba koju se češće treba čuti i vidjeti - rekla je Bojanu Danijela Martinović, a Ashley je poručila da je donijela nešto neprocjenjivo u ovaj pjevački show.

- Puno sam od tebe naučila - završila je Danijela emotivno, a žiri ih je za zadnju izvedbu nagradio s također četiri desetke.

21:40 U tijeku je glasovanje publike, a finalisti su se popeli na pozornicu da zajedno otpjevaju legendarni 'Program tvog kompjutera' od elektro sastava Denis & Denis.

Foto: screenshot

21:46 Dok se prebrojavaju glasovi na stage su se popeli članovi žirija i otpjevali 'Daddy Cool' Boney M-a.

Foto: screenshot

21:53 Glasovanje je gotovo i uskoro ćemo saznati tko je pobjednik 8. sezone showa 'Zvijezde pjevaju'. Stiglo je preko 100.000 poziva.

Foto: screenshot

21:55 Pobjedu u 8. sezoni showa 'Zvijezde pjevaju' odnijeli su Dino Jelusić i Tara Thaller, najmlađi pjevački par u povijesti showa!