Dino Jelusić progovorio o odnosu s Tarom Thaller: 'Neugodno mi je'

Nakon što su kamere showa "Zvijezde pjevaju" uhvatile pjevača Dinu Jelusića i glumicu Taru Thaller u trenutku koji je po mišljenju mnogih bio intiman – ona ga je navodno češkala po ruci – Dino je odlučio prokomentirati situaciju na Facebooku.

Foto: Facebook screenshot

“Apsolutno nemam komentara, ovo je toliko smiješno da je zapravo tužno. Neugodno mi je da me se povlači po medijima za ovakve bizarne i glupe stvari. Molio bih sve vas koji me znate i pratite moj rad da zaobilazite ovakve članke", napisao je mladi pjevač i dodao:

"Često ljudima dojade ličnosti o kojima se ovako piše. Ovo nema veze sa stvarnošću i ne želim na ovakav način biti u medijima. Tu sam zbog pjevanja i jedino me to zanima. Ponosan sam na svoju partnericu što smo ovako daleko dogurali, ali portalima to očito nije bitno pa se traži žutilo – koje u stvarnom svijetu ne postoji, kao što je i ovo glupost", zaključio je Dino.

Tara se nije oglasila, a već je ranije rekla kako trenutačno nema dečka.

