Danijela Martinović o ljubavi i srodnoj duši: 'Mi žene volimo misliti da to mora biti muškarac, ali ne mora'

Pjevačica Danijela Martinović (50) gostovala je na radiju narodni kod Nives Ivanišević i Marka Tolje i progovorila o ljubavi. Dotakla se i srodne duše i rekla kako taj odnos ne mora biti nužno romantičan.

- Vjerujem u srodne duše, ali nikako ne vjerujem da to mora biti muško-ženski odnos. Srela sam puno takvih odnosa na primjer učenik i učitelj, prijateljice, pa roditelj i dijete, kad su po duši srodni, kad isto gledaju, isto razmišljaju, kad ih iste stvari nose, isto rastu - rekla je Danijela. - Mi žene volimo misliti da to mora biti muškarac, ali ne mora - dodala je pjevačica.

Foto: narodni

Otkrila je i da u izreku da je 'žena ženi vuk' ne vjeruje jer je sama 'posvjedočila upravo suprotno'. Danijela kaže kako smatra da je 'žena ženi najveći oslonac, podrška, inspiracija i srodna duša'. - Moja prijateljica Doris je meni srodna duša - priznala je pjevačica koja ne tuguje nakon prekida dugogodišnje veze s Petrom Grašom. Priznala je da je trenutno puno stvari u životu veseli, a jedna od njih je odlazak u njezinu morsku oazu u kojoj je bila nedavno.

- Svako jutro sam se dizala u pet ujutro kako bih dočekala zoru i svaki dan sam kao Mali princ pozdravljala dan - rekla je Martinović koja je obožavatelje na društvenim mrežama nedavno ganula i emotivnom rođendanskom čestitkom koju je uputila svom ocu. Uz čestitku ispričala je svojim pratiteljima kakvo joj je iznenađenje jednom prigodom priredio otac.

- Moj tata mi je prije par godina priredio iznenađenje koje se ne zaboravlja... Došao je sam, nenajavljen i cijeli dan me čekao sjedeći u publici da bi me čuo, da bi moje srce osjetilo njegovo dok govorim priču svog života. Zagrlio me, vidjela sam - ponosan je, preponosan - kupila sam suze. Rekao je: "Dušo, ja se odmah vraćam za Split." "Ali, kako ćeš tata, pa ponoć je, umoran si, cijeli dan si tu, nemoj zezat, prespavaj, molim te." Kaže on sa osmijehom, uvijek sa osmijehom: "Dušo (uvijek me tako zove, 'ko šiša ime - to je samo simbol), ide tata, imam sutra posla, a ja sam bio, vidio te i čuo i to je meni najvažnije." To se zove Ljubav na djelu - o tome se piše i priča kad se kaže da najljepše stvari nemaju cijenu. Ako me ikad budu opet pitali: "Kad ti misliš odrasti?" Sad znam - nikad. Najljepše je biti djevojčica svoga tate - napisala je Danijela. Za vrijeme božićnih praznika podijelila je fotografiju na kojoj je s mamom i tatom i napisala je: Samo jedno mjesto je Dom - Ljubav.

Obitelj joj je uvijek bila velika podrška i njezina sigurna luka i sigurno su joj bili utočište nakon prekida 24-godišnje veze s Petrom Grašom.

