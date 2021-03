Dalibor Matanić: 'Bandiću je presudio sistem, a Hasanbegović je najgori ministar kojeg smo imali'

Redatelj Dalibor Matanić bio je gost ovotjedne HRT-ove emisije Nedjeljom u 2. U razgovoru se dotaknuo privatnog života, pa je tako u šali rekao da je tijekom pandemije i lockdowna "i njegov sin doznao da ima oca". Komentirajući svoj odnos s politikom, rekao je:

- Ja uvijek kažem da nisam ni lijevo ni desno, nego iznad. U svojim snovima Hrvatsku vidi kao tolerantnu zemlju koja počiva na pravima zapisanima u Ustavu, gdje su ljudi sretni i mirni - i nema podjela. Vidjeli smo, kada dođe egomanijak kao što je bio Trump u Americi, koliko se zemlji može naštetiti, rekao je, a na pitanje "tko je naš Trump", odgovara: "Svi ekstremisti i populisti." Dotaknuo se u razgovoru i nedavno preminulog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

- Mislim da je Bandić bio najspretniji hrvatski političar. Ja sam ga upoznao, ne mislim da je bio neki zao čovjek. Ali taj sistem koji je stvorio, mislim da mu je jednostavno presudio. Mislim da je sistem u kojem klinci na ulici govore da im je posao snova raditi u ZG Holdingu... Što smo napravili od naše zemlje? Gdje je taj napredak, gdje su nam novi obzori? - pojasnio je, dodavši kako ga smeta što je dio građana "ključao" od bijesa na Bandića zbog Cvjetnog trga, Varšavske, Kina Europa, "primitivizacije" Zagreba, a onda se "odjedanput o njemu priča kao o anđelu".

Kulturnjaci su mu zamjerili što svojevremeno nije potpisao peticiju protiv Zlatka Hasanbegovića. Matanić danas kaže kako to nije bilo iz straha da se Hasanbegović dulje zadrži na mjestu ministra kulture.

- Sam taj Haso je pričao protiv mene u Saboru. On je najgori ministar kojega smo imali, sigurno, ikada, i kulture i svega ostaloga, rekao je dodavši kako ipak više ne bi pričao o čovjeku koji više nije na poziciji ministra. Na pitanje što misli o hrvatskom filmu, rekao je:

- Ja mislim da je hrvatski film bio očajan devedesetih. Ja sam tada bio u publici, crvenio sam se... Znamo svi te filmove, ali nećemo spominjati imena. Ti trash filmovi devedesetih su toliko unazadili hrvatski film, da ja mislim da je prava prekretnica bila krajem devedesetih, početak dvijetisućitih. Tada se ta ekipa koja je tada radila i koja još uvijek radi počela lagano micati, filmovi su se počeli boriti za festivale, percepciju, rekao je.

Kao dječak htio je biti novinar, ali, srećom, u Velikoj Gorici stanovao je pokraj kina u kojem je često sam gledao filmove. Matanić je nakon srednje škole upisao akademiju. Odmah su ga obeshrabrile riječi profesora čije ime ne želi otkriti - "zaboravite da ćete ikad snimati filmove".

Nakon tri sezone "Novina" nastavlja suradnju s producentima Miodragom SIlom i Nebojšom Tarabom. Prema knjigama i novinarskim otkrićima Drage Hedla uskoro počinju snimati seriju "Šutnja". Komentirao je i svoje optužbe na račun influencerice Doris Stanković.

- To je bila impulzivnost zato što sam shvatio nepravdu sistema jer osjeti se neki 'reket'... Svi smo mi influenceri. Ono što me iznenadilo je količina novinskih članaka punih mržnje . Previše se toga prenijelo s mog privatnog profila, kasnije sam to i obrisao. Pratitelji na društvenim mrežama mogu se kupiti. Ja sam za da svi reklamiraju svoje vještine, ali samo da ne završimo u podrumima u nekim garažama i kreveljim se u kameru dok radimo "duck face". Kud nam odlazi naš svijet?, zapitao se Matanić.