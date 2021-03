Poznato još detalja oko intervjua desetljeća, a svi se pitaju samo jedno

Nakon jednotjednog potkopavanja britanske kraljevske obitelji, koliko daleko će otići princ Harry i Meghan Markle u svome iščekivanom intervjuu s Oprom Winfrey?

Milijuni ljudi će u nedjelju navečer gledati CBS kako bi saznali, a ako onih nekoliko isječaka predstavlja ikakav nagovještaj, s Buckinghamskom palačom planiraju poravnati račune, malo više od godinu dana otkad su se odrekli kraljevskih dužnosti i preselili u južnu Kaliforniju.

U jednom isječku, Meghan Markle, bivša TV glumica koja je trudna s drugim djetetom, rekla je za kraljevsku obitelj da je "firma" - što je interni nadimak koji je izgovorila s naznakama simpatije dok je kraljevsku obitelj optužila da "perpetuira laži o nama."

Meghan (39), također se suočava s internom istragom palače po pitanju tvrdnji da je zlostavljala kraljevsko osoblje tijekom vremena provedenog u Velikoj Britaniji. The Times je izvijestio o izjavama bivšeg osoblja, rekavši da optužbe datiraju do listopada 2018. godine, nekoliko mjeseci nakon što je par imao bajkovito vjenčanje.

Glasnogovornik vojvode i vojvotkinje od Sussexa odgovorio je: "Nazovimo to pravim riječima - kalkuliranom kampanjom klevete utemeljenom na prijetvornim i štetnim dezinformacijama."

"Nije slučajnost da se iskrivljene i nekoliko godina stare optužbe koje su usmjerene prema potkopavanju vojvotkinje dostavljaju britanskim medijima kratko prije nego što bi ona i vojvoda trebali otvoreno i iskreno govoriti o svome iskustvu proteklih godina", rekao je njihov predstavnik.

Par je često govorio da su napustili Britaniju kako bi pobjegli od medija, no isto tako su dali do znanja da su bili nesretni kao članovi kraljevske obitelji. Kriza je podsjetila na onu između Harryjevih razvedenih roditelja, princa Charlesa i lady Diane te poznatog intervjua kojeg je Diana dala BBC-ju 1995. godine u kojem je priznala da je Charlesa varala s vojnim zapovjednikom Jamesom Hewittom. U drugom poglavlju ove transatlantske drame koja se odvija uoči intervjua s Oprom Winfrey, Daily Telegraph je u subotu izvijestio da je započela istraga fondacije koju je par osnovao, a onda u srpnju raspustio.

Također je objavljen članak u kojem se Meghan kritizira kao tvrdoglava, proračunata i razmažena osoba. Nakon što su kraljici Elizabeti II. potvrdili da neće nastaviti obavljati kraljevske dužnosti nakon jednogodišnjeg prijelaznog perioda, vojvoda i vojvotkinja su prošli mjesec izgubili svoja kraljevska pokroviteljstva i vojne titule.

Iz Velike Britanije su se odselili u Kanadu, a onda u Kaliforniju. Najprije su živjeli u Los Angelesu, a od srpnja u Montecitu, malom i imućnom primorskom gradiću.

Nastoje se pozicionirati kao moderan par zainteresiran za humanitarne probleme, u zemlji gdje je javno mnijenje prema njima naklonjenije nego što je to bilo u Britaniji. Iako su mnogi britanski promatrači kraljevske obitelji kritizirali par kao nepromišljen i sebičan, neki u SAD-u u ovome su iščitali znakove rasizma prema Markle, koja je dijete crnkinje i bijelca.

Otkad su stigli u SAD, Harry i Meghan su osnovali humanitarnu fondaciju naziva Archewell te je potpisali sporazum s Netflixom o proizvodnji dokumentaraca, filmova, dječjeg programa i drugog sadržaja. Ovome se valja pridodati partnerstvo s Apple TV-om u suradnji s Winfrey.

Kraljica američkih talk show programa prodala je dugo iščekivani intervju CBS-u za 7 do 9 milijuna dolara, prema informacijama The Wall Street Journala. No zadržava međunarodna prava za sočni razgovor, dok veliki broj ljudi diljem svijeta želi čuti što Harry i Meghan imaju za reći.

Za razliku od Oprah, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa nisu plaćeni za specijalni intervju niti primaju financijsku donaciju za dobrotvornu svrhu po izboru. Međutim, stručnjaci se slažu da će publicitet koji je nastao zbog intervjua, a koji diže mnogo prašine donijeti zaradu od oko milijardu dolara brendu koji je par pokrenuo u Americi. Isto tako, postigli su višemilijunske dogovore s Netflixom i Spotifyjem. Naravno, najviše će zaraditi CBS, jer je reklamni prostor odavno rasprodan. Sam intervju traje 90 minuta, a pola sata uzeli su sponzori koji su “masno” platili za svaku sekundu reklame. Naime, CBS je tražio 325 tisuća dolara za emitiranje reklame od 30 sekundi, što je dvostruko više nego što su dosad tražili za reklamu u tom periodu.