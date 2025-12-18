Naši Portali
Neočekivana romansa

U sedmom destljeću pronašao je ljubav s 22 godine mlađom: Ona mu je prva prišla dok je bio oženjen

Glumac Harrison Ford s obitelji uživa u Dubrovniku
18.12.2025.
u 10:46

Glumac Harrison Ford (83) i glumica Calista Flockhart (61) ovog lipnja obilježili su petnaest godina braka

Unatoč početnom skepticizmu javnosti zbog značajne razlike u godinama, holivudska ikona Harrison Ford (83) i glumica Calista Flockhart (61) dokazali su se kao jedan od najpostojanijih slavnih parova. Ovog lipnja obilježili su petnaest godina braka, a njihova je ljubav i dalje snažna kao prvog dana.

Glumac Harrison Ford s obitelji uživa u Dubrovniku
07.08.2021., Stara gradska jezgra, Dubrovnik - Harrison Ford sa suprugom Calistom Flockhart i sinom Liamom prosetao gradom i zidinama."nPhoto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

"Stari ljudi također mogu voljeti. Znate, mislite o zaljubljivanju i svim tim stvarima. Misliš da je to nešto za mlade ili tako nešto, a ostati zaljubljen je pravi izazov", izjavio je Ford ranije ove godine u emisiji 'Wild Card', otkrivši da je tajna njihove sreće u neprestanom njegovanju odnosa. Za legendarnog 'Indianu Jonesa' ovo je treći brak. Prvi put se oženio Mary Marquard 1964. godine, s kojom je dobio sinove Bena (59) i Willarda (56), a razveli su se 1979.

Četiri godine kasnije, Harrison je ponovno uplovio u bračnu luku sa scenaristicom Melissom Mathiason, s kojom je dobio još dvoje djece, sina Malcolma (38) i kćer Georgiju (35). Taj se brak raspao 2004. godine. Dvije godine prije razvoda od druge supruge, Harrison je na dodjeli Zlatnih globusa upoznao zvijezdu serije 'Ally McBeal'. Calisti se 22 godine stariji glumac odmah svidio, pa je osmislila plan kako mu prići: "slučajno" ga je zalila pićem i tako su započeli razgovor. Brzo su dogovorili novi susret, a ostalo je povijest. Vjenčali su se 2010. godine, kada je Ford službeno posvojio i njenog sina Liama (24), kojeg je Calista posvojila 2001.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
Glumac Harrison Ford s obitelji uživa u Dubrovniku
1/29

Ford je jednom prilikom priznao da žali što se oženio u ranim dvadesetima te da je tek u sedmom desetljeću života, uz treću suprugu, pronašao mir i podršku. Prije dvije godine, na Filmskom festivalu u Cannesu, javno se zahvalio Calisti što je uvijek vjerovala u njega i njegove snove. "Kažu da kada umireš, vidiš svoj život pred očima. I ja sam upravo vidio svoj život pred očima. Velik dio mog života, ali ne cijeli život. Moj život omogućila je moja divna supruga koja je podržavala moje strasti i snove, i zahvalan sam na tome", izjavio je.
