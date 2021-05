Chandler iz "Prijatelja" na meti pratitelja zbog COVID majice: Ovo je loš ukus

Iako je on jako ponosan na novu kolekciju majica, fanovi Matthew Perryja (51), najpoznatijeg po ulozi Chandlera Binga u kultnim "Prijateljima", nisu. Naime, omiljenog "Prijatelja" napali su u komentarima na društvenim mrežama nakon što je pozirao u majici inspiriranoj njegovom čestom izjavom u seriji i cijepljenjem protiv COVID-19.

"Could I be any more vaccinated?" stoji na majici u kojoj pozira, a kod nas se prevodi kao "Mogu li biti još više cijepljen?".

Dio fanova podržava njegovo promicanje ideje cijepljenja, ali drugi su izrazili veliko ogorčenje.

Foto: Instagram

- Zarađivati od majica koje promoviraju cijepljenje je loš ukus. Mogu li biti još više užasnut? - napisao mu je jedan fan, a drugi se složio: "Volim tebe, ali majicu ne".

Foto: Instagram

"Vi ste samo mašine za propagandu, doživotno. To je sve što današnji slavni postaju", kazao je ogorčeno još jedan fan.

Ekipa iz HBO-a, gdje se emitira novi nastavak kultne serije, odbila je komentirati Perryjevu objavu. Majicu prodaje za 26.99 dolara (cca. 165 kuna) na svojoj stranici na kojoj je u opisu dodatno ohrabrio sve da se cijepe.

Podsjetimo, zvijezde kultne komedije „Prijatelji“, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer, vraćaju se u novom specijalu „Prijatelji: Ponovno zajedno“ (Friends: The Reunion), koji 27. svibnja ekskluzivno dolazi na HBO GO.

Specijal je snimljen bez scenarija na legendarnom stageu 24 Warner Bros. Television studija u Burbanku u Kaliforniji, gdje je snimana i originalna serija, a u njemu će se pojaviti različiti specijalni gosti, među kojima su zvijezde David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon i Malala Yousafzai.

