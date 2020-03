Borila se za 'Gospodina Savršenog', a sad na slijepo ulazi u brak

Nikolinu Tutić pamtimo kao prvu djevojku koju je Mijo Matić, "Gospodin Savršeni", poljubio u istoimenom showu, i to samo prije nekoliko mjeseci. No, kako joj to nije upalilo, sada je ljubavnu sreću odlučila potražiti u još jednom showu.

Naime, Nikolina će sada ljubav potražiti u novom RTL-ovu showu "Brak na prvu". Kako se predstavila, voli izlaziti s prijateljima, trenirati i crtati, a radi kao konobarica. Društvena je, duhovita i voli pomagati drugima, a ne voli nepravdu i svađe. Iako je prva djevojka koju je Mijo poljubio, Nikolina ipak nije zarobila njegovo srce.

Nakon prvog poljupca više ništa nije bilo, a Nikolina je odjednom dobila opaku konkurenciju, zbog čega je odlučila promijeniti taktiku i od mirne cure postala je drska i borbena.

Pozivala je Miju na spojeve, a na kraju ispala tik prije velikog finala. Razočaranje nije mogla sakriti, ali zato sad otvorena srca ulazi u bračni eksperiment.

– Ne bih za sebe rekla da sam osoba koja se lako zaljubi. A čak i ako se brzo zaljubim, jednako tako se još brže i odljubim kad shvatim da ta osoba nije prava za mene – kaže Nikolina za 24 sata.

Foto: RTL

Međutim, Miju i budućeg supruga, i dalje nepoznatog, ne želi uspoređivati.

– Mijo je dečko koji ima svoj poseban način komunikacije s ljudima, kao i, zapravo, svatko od nas. Ne želim u ''budućem suprugu'' tražiti Miju, dopustit ću mu da mi pokaže svoje najbolje osobine – tvrdi Nikolina.

Iako je praktički iz jednog showa pristala ući u drugi, obitelj joj je samo potpora te je ne osuđuje. Supruga će upoznati kad već bude u vjenčanici, a otkrila je da je neće smetati ako izgledom ne bude kao muškarac kakvog je zamišljala.

– Nadam se da neću pasti u nesvijest prije nego što ga vidim. Šalu na stranu, fizički izgled nije jedini bitan, pogotovo ako nam se osobnosti slažu – uvjerava nas Tutić.

Ono što je drukčije, i što joj u ovom showu ide u prilog, jest upravo to što nema konkurenciju.

– Ponekad je dobro kad osjetiš da imaš konkurenciju jer se onda čovjek više potrudi, ali istina je da ovakav format olakšava situaciju i nadam se najboljem ishodu – rekla je Nikolina.