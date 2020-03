Nikolina oplela po Marijani pa htjela poljubiti Hakiju, a on se izmaknuo

U večerašnjoj epizodi 'Ljubav je na selu' Josip je odlučio vidjeti kolike su šanse da bude s Teom, budući da mu je Gabriela dala samo 10 posto šanse.

''Svašta se dogodilo u ovih nekoliko dana. Nisam očekivao da voliš zločeste dečke, a opalila si mi i dva šamara pa bih volio da mi to objasniš'', tražio je od Tee najmlađi farmer. ''Ne sjećam se zašto sam to napravila, ali ispričavam ti se'', rekla mu je Tea. ''Volio bih da više razgovaramo o zajedničkim temama'', nastavio je Josip i dodao da zna da ona voli opasne momke, što je njoj bilo smiješno. ''Shvatio sam da si ti cura za zabavu, a ja volim cure koje su iskrene'', rekao joj je farmer.

''Malo sam se osjećala povrijeđenom kad je rekao da me smatra curom za zabavu'', otkrila je Tea i dodala da se prijavila za Josipa jer je mislila da je komunikativniji te da nije toliko ukočen.

' I Tea i Gabriela jako su me razočarale. Nisam očekivao ovakve razgovore'', zaključio je Josip.

Nakon druženja s Marijanom u vinogradu, s Tatjanom je osmislio drugačiju kulisu. ''Marijanu sam odveo u vinograd, a Tatjanu u auto. Mislim, ipak je razlika – mlad vinograd – mlada Marijana, star auto – starija Tatjana!'', smijao se Miro.

''Auto je oldtimer i puno više vrijedi od vinograda, pa tako možda i ja više vrijedim od vinograda!'', smijala se Tatjana te otkrila da njoj ne treba auto. ''Meni ne treba auto, ništa meni ne treba, samo mi ti trebaš!'', rekla je Miri te ga upitala misli li ozbiljno s njom. ''Da ti budem najiskreniji, mislim, ajde!'', rekao joj je Miro i poslao joj pusu. ''Hoćeš moći izdržati sa mnom?'', pitala ga je Tatjana. ''E, to je sad već drugo pitanje. Ali uzet ću te za probu'', a Tatjani se svidio njegov odgovor. Na pitanje kako joj je bilo kod njega do sada, rekla mu je da joj je bilo lijepo, ali joj je smetalo što ju je tu i tamo ignorirao. ''A hoćeš li mi dati ljubavi?'', pitala ga je Tatjana. ''Dobro, dat ću ti malo ljubavi, svaki dan po pola sata, jel' dosta?'', upitao ju je Miro. ''Pola sata ujutro, pola sata u podne i pola sata navečer'', rekla je Tatjana. ''Dogovoreno. Nećemo raditi, vodit ćemo ljubav!'', zaključio je Miro. ''Ne, i radit ćemo, ali između!'', objasnila je Tatjana te su se na kraju poljubili u usta.

Dušan je Goranu izveo u šumu u šetnju te poslije na ručak, a Gorana nije mogla izdržati da mu neke stvari ne kaže. ''Slušaj Dušane, mi smo samo kolege, ali vidim da ti to na taj način ne gledaš'', rekla je Gorana farmeru. ''A šta ću kad sam slab na tebe'', rekao joj je Dušan. ''Gledaj, možemo ostati u kontaktu, čuti se ponekad, ali sve ostalo ti ne mogu sad reći'', objasnila mu je.

''Nisam računao da će mi to reći. Mislio sam da će biti nečega i da će krenuti u dobrom smjeru, ali start je sve pokvario'', tužno je zaključio Dušan.

Za ručkom ga je Gorana ispitivala kakav tip djevojke voli, a on je opisao Goranu. ''Moram priznati da sam malo zaljubljen u Goranu'', otkrio je Dušan, ali Gorana je rekla da bi, za sada, da su samo prijatelji. ''Ja ti tako lako ne odustajem, ja ću se potruditi da bude bolja okolina i ozračje' pa možda nešto bude', rekao joj je Dušan te dodao kako misli da Gorana osjeća nešto, ali to krije.

Hakija se pitao je li Marijana ista osoba koju je upoznao na početku emisije pa ju je odveo u šetnju da popričaju.

Ovi parovi započeli su svoju ljubav u showu "Ljubav je na selu".

''Ti imaš neke ispade nekada u komunikaciji. Svaki put me presiječeš, što god ti ja rekao, ti me presiječeš. Ne moraš to raditi u svakoj situaciji'', rekao joj je Hakija. ''Ja se slažem u potpunosti s tobom, to je moja velika mana'', rekla mu je Marijana, a farmer je zaključio da se uozbiljila.

''Ja sam se promijenila i uozbiljila jer bih htjela da Hakija i ja krenemo u neki drugačiji odnos. Ne na bazi prijateljstva, nego nešto više'', priznala je u kameru.

''A gdje to tebi sve vodi?'', pitala ga je Marijana.

''Dobro pitanje, i ja sam isto razmišljao. Ti i ja smo dosta slični, a tako dosta različiti. Nemam trenutno definiciju, ali sam krenuo prema zaključku da bi nešto moglo biti od nas, nešto više ili najviše. Odnosno, možda čak životni suputnici. Sviđam li se ja tebi?'', pitao ju je Hakija. ''Da, sviđaš mi se jer ja ne trošim svoje vrijeme i život na nebitne ljude. I nisam ovdje zato jer mi se vozikalo i gubilo vrijeme, nego sam došla s razlogom'', otkrila mu je Marijana te potom u kameru otkrila što je točno mislila. ''Ne, ne bih voljela da mi Hakija bude dečko, nikako. Voljela bih da mi bude muž!'', rekla je te prasnula u smijeh.

''Je li ti potrebno još vremena da me upoznaš?'', pitao ju je, a ona mu je rekla da joj je potrebno.

''Ne znam još je li ona baš odgovarajuća djevojka za mene ili ja za nju, ali u dosta situacija mi se sviđa i ugodno mi je provoditi vrijeme s njom'', rekao je Hakija.

U Bujama je Valter pozvao Sandru na razgovor, no ona je preuzela inicijativu i njemu krenula postavljati pitanja. ''Jesu li se u tebi rodili neki osjećaji, bilo kakvi? Prijateljski barem?'', pitala je Valtera Sandra, no reakcije nije bilo. ''Opet te pitam, danas je dan odluke, kako ćeš se osjećat kad odemo?'', pitala ga je, ali Valter joj nije dao odgovor jer je rekao da ni sam ne zna koju će poslati kući. ''Ma on je već odabrao, ali šuti'', bio je Sandrin zaključak. ''Imam još jednu noć i razmišljat ću do zadnjeg trenutka'', nije se dao smesti Valter.

U Brdu Cirkvenskom, kod farmera Josipa, došlo je vrijeme da Gabi ili Tea odu kući. ''Bilo mi je jako teško donijeti odluku i još sam ujutro o tome razmišljao'', započeo je Josip te na kraju izbacio Teu. ''Dođoh, vidjeh – pobijedih!'', odmah je rekla Gabi.

''Tea, tebi želim da si nađeš nekoga tko ti odgovara i da nađeš srodnu dušu'', rekao joj je Josip, a Tea je komentirala da je možda bila prestroga nekad prema njemu, ali da jednostavno nisu kliknuli.

''Gabi, želim te više upoznati i želim te odvesti na romantično putovanje. A i želio bih ti nešto pokloniti'', rekao joj je Josip i pružio joj plišanog medvjedića i ružu u vazi. ''To nije sve, ja bih te volio odvesti još negdje'', nastavio je, a ona mu je rekla da mogu odmah krenuti.

Kod Mire je Tajana uz kavu vodila razgovor njegovom mamom Đurđicom,koju je zanimalo voli li ona njezinog sina. Tatjana je rekla da joj se sviđa, ali za ljubav je još prerano. ''Ja bih voljela da odabere onu koju voli'', rekla je Đurđica te dodala da bi voljela da to bude Tatjana.

Kad je stigla Marijana, Đurđica je odlučila i s njom razgovarati nasamo. ''Tebe više zanimaju serije nego posao'', rekla joj je Đurđica, a Marijana joj je otkrila da se sve stigne. ''Tu nema veselo, tu se treba raditi! Koga god da odabere ja ću mu biti podrška samo da odabere Tatjanu!'', bio je odgovor Mirine mame.

Prošlo je neko vrijeme otkako se Dušan i Gorana nisu vidjeli i on je krenuo na romantično putovanje na Krk kako bi se ponovno s njom susreo. ''Svidjela mi se ideja da provedemo romantično putovanje na Krku jer sam ja ovdje dugo radila i vjerujem da će nam biti lijepo. Mi se nismo baš čuli, osim što mi je dva puta poslao poruku'', objasnila je Gorana dodajući da će ovo putovanje odlučiti o svemu. Dušan joj je donio plišanog medvjedića i bombonijeru, a komentirao je da mu se i dalje sviđa. ''Ja sam je škicao sa strane tako da ne primijeti'', smijao se Dušan.

Susret Hakije i Nikoline nije prošao baš najljepše. ''Nije fer da ste me tako ostavili samu. Ajde dobro što je ona, ali ti nisi trebao, Hakija'', rekla mu je Nikolina. ''Ne znam što se s njom dogodilo, najednom je postala eksplozivna'', čudio se farmer Nikolininom ponašanju. ''Čekala sam ih sat vremena dok je on Marijani polagao račune'', ljuta je bila Nikolina pa ga je pitala što joj se ne sviđa na njoj. ''Pa nisam vidio neke tvoje mane, osim da malo lijeno ideš kroz ili da neke stvari radiš bezvoljno'', rekao joj je Hakija.

''Što bih ja njemu čistila i radila kad ima Marijanu pored sebe?! Pa ona s njim i spava i dalje da ne nabrajam'', otkrila je iskreno.

''Ali ja to tebi ne mogu kazati kada po tebi Marijana jaše'', bila je odrješita Nikolina. ''Mogla je to reći na neki drugi način'', komentirao je Hakija njezinu izjavu dodajući da Marijana to možda i pokušava, ali se on trudi ne raditi razliku među njima.

''On itekako radi razliku između nas dvije i jednostavno laže'', zaključila je Nikolina.

Ipak, Hakija je rekao da ga je Nikolina pozitivno iznenadila, a nju je zanimalo sviđa li mu se. ''S obzirom da nismo puno vremena proveli skupa, mnoge tvoje vrline su mi se svidjele, a neke stvari koje mi se ne sviđaju, ne shvaćam ozbiljno s obzirom na svoje godine. Ti si djevojka na svom mjestu, primijetio sam da imaš kućni odgoj'', kazao joj farmer. Nikolina je nakon toga odlučila poljubiti Hakiju, no on se izmaknuo i okrenuo joj glavu pa ga je poljubila u obraz. ''Jel' ti znaš što je ovaj poljubac značio? To nije mala stvar'', rekao je Hakija te dodao kako nije spreman preuzeti odgovornost poljupca jer nisu još dovoljno bliski. ''On se izmaknuo da ga ne vidi Marijana, a meni ne pada na pamet objašnjavati poljubac'', rekla mu je Nikolina.

Valter je bio na mukama jer je jedna dama morala otići iz Istre, a o kojoj je riječ, gledatelji će doznati sutra od 21 sat.