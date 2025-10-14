Bivša supruga Harisa Džinovića zaručila se za 25 godina starijeg biznismena

Bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, Melina Džinović (44) , zaručila se u subotu za svog novog odabranika, uspješnog poduzetnika koji ima 69 godina. Kako piše Blic, zaruke su proslavljene u Monaku, gdje modna kreatorica već neko vrijeme živi sa svojim partnerom. Inače, cijelo ljeto Melina Džinović provela je sa svojim sadašnjim zaručnikom na njegovoj jahti dugoj 48 metara, kojom su plovili i obilazili razne destinacije. Zaručnik Meline Džinović uspješan je poduzetnik, ima poslovno carstvo, a njih dvoje uživaju u ljubavi i žive zajedno u Monaku.

Veza Melina i Harisa Džinovića, koja je trajala više od dva desetljeća, započela je posve spontano 2002. godine u Sarajevu, dok je Melina još bila studentica. Unatoč razlici od 30 godina, koja je često bila tema u medijima, par je djelovao skladno. Nakon 12 godina veze i dvoje djece, kćeri Đine i sina Kana, vjenčali su se u ljeto 2014. godine na spektakularnoj ceremoniji. Sudbonosno "da" izrekli su na luksuznoj 88-metarskoj jedrilici "Maltese Falcon" usidrenoj pokraj Dubrovnika. Inicijativa za vjenčanje potekla je od Melinine kume Slavice Ecclestone, bivše supruge vlasnika Formule 1, dok je Harisov kum bio industrijski magnat Filip Cepter, što je samo potvrdilo status para koji je godinama slovio kao jedan od najstabilnijih na sceni.

Vijest o razlazu, koja je odjeknula u siječnju ove godine, isprva je bila predstavljena kao sporazumna odluka. No, Haris je ubrzo prekinuo medijsku šutnju i počeo iznositi svoju stranu priče, inzistirajući na ulozi žrtve. Njegova izjava "prevareni muž zadnji sazna" postala je lajtmotiv njegovih medijskih istupa. Tvrdio je da ga je Melina napustila i da ona jedina zna prave razloge. U javnost su potom isplivali detalji o navodnoj nevjeri. Kako prenose mediji, Melina je već duže vrijeme bila u vezi s bivšim bosanskohercegovačkim nogometnim reprezentativcem koji danas ima unosne poslove u inozemstvu. "Melina je godinu i pol dana s tim muškarcem. Zna se po gradu tko je, ali nitko ne želi širiti priču", rekao je jedan izvor za srpske medije, dodavši kako je njihova kći Đina navodno upućena u majčin ljubavni život.

Džinović je u svojim istupima tvrdio kako se Melina drastično promijenila, okrivljujući za to njezino druženje sa "ženama upitne prošlosti i morala". "Bila je skroz O. K. jedno razdoblje, nešto joj se dogodilo. Neki kvrc u glavi. Ukazao sam joj na sve to, rekla je da to nije tako. Rijetko koja žena priznaje svoju krivnju", rekao je pjevač. Otkrio je i detalje njihova života u luksuznoj vili na Senjaku, gdje su imali odvojene spavaće sobe, što je on svojedobno opisivao kao "još jedan nivo ljepše" jer svatko ima svoju intimu. Nakon što se iselila, Melina je, prema pisanju medija, neko vrijeme odsjela u hotelu, a Haris je ostao živjeti u vili iz koje se, kako je prvotno bilo objavljeno, on iselio.

Ipak, priča nije tako jednostrana. Nedugo nakon Harisovih optužbi, pojavili su se izvori koji tvrde da ni pjevač nije bio vjeran. Navodno je mjesecima bio u "kombinaciji" s djevojkom deset godina mlađom od Meline, s kojom se viđao u obiteljskoj vili dok supruga i djeca nisu bili kod kuće. "Stalno joj se žalio na Melinu. Melina je za njegovu vezu saznala tako što je vidjela poruke u njegovu mobitelu, nakon čega je nastala svađa, iako su već tada između njih bili zategnuti odnosi", otkrio je izvor za Kurir. Na Harisovo javno jadikovanje reagirala je i poznata voditeljica Ruška Jakić. "Tko te je tjerao da daješ? Jesi li se oženio iz ljubavi ili se ona udala zato što si ti davao? Ti si, u stvari, kupovao ljubav. Sve ružno što kažeš o nekome, govoriš o sebi", poručila mu je Jakić.

U središtu pravne bitke sada je podjela imovine, ponajprije raskošne vile na beogradskom Senjaku, za koju je pjevač podigao veliki kredit. Prema zakonu, imovina stečena u braku smatra se zajedničkom, no dijeli se srazmjerno doprinosu supružnika. Zanimljivo je da je Melina, čiji je modni brend "Hamel" postigao međunarodni uspjeh, svojedobno izjavila kako je za to uvelike zaslužan upravo Haris. "Skoro sve moje poslovne odluke donio je, na moju veliku sreću, upravo on. Upravo je Haris taj koji je omogućio da moj brend bude tu gdje je sada", priznala je u jednom od ranijih intervjua, što bi moglo dodatno zakomplicirati podjelu stečevine.