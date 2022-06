Ben Stiller otišao u Ukrajinu i sastao se sa Zelenskim: 'Ovdje sam da pomognem'

Ben Stiller još je jedan od holivudskih glumaca koji je posjetio ratom pogođenu Ukrajinu. Snimljen je u toj zemlji, točnije u Lavovu, u nedjelju nakon što je posjetio izbjeglice koje su smještene u Poljskoj. Tijekom tog posjeta uhvaćen je u druženju s manjom grupom ljudi.

Inače, Stiller je ambasador dobre volje Visokog povjerenstva Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), zbog čega se i otišao sastati s izbjeglicama u Poljskoj.

Anton Gerašenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, objavio je dvije fotografije s glumcem na Twitteru.

- Holivudski glumac Ben Stiller, UN-ov veleposlanik dobre volje, primijećen je u Lavovu. Proveo je neko vrijeme s ukrajinskim izbjeglicama i na poljsko-ukrajinskoj granici. Hvala ti, prijatelju - napisao je Gerašenko.

Osim njega, i sam Stiller se posjetom pohvalio na svojim društvenim mrežama i opisao susret s obiteljima čiji su životi razoreni ratom i nasiljem u Ukrajini.

- Milijuni su bili prisiljeni napustiti svoje domove, a više od 90 posto su žene i djeca. Ovdje sam da se informiram, da dijelim priče koje govore o učinku rata na ljudske živote i da pomognem još glasnijim pozivima na solidarnost - napisao je glumac u jednoj objavi uz fotografije.

Na drugoj fotografiji koju je objavio glumca čvrsto grle malena djevojčica i dječak.

- U Poljskoj sam imao priliku upoznati neke obitelji koje su pobjegle od rata u Ukrajini. Ne znaju kad će se moći vratiti kući i hoće li imati domove u koje se mogu vratiti - napisao je Stiller uz fotografije.

Osim s obiteljima izbjeglica, Stiller se sastao i s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a fotografije je također podijelio s pratiteljima. Uz njih je poručio da mu je čast bila upoznati Zelenskog, stati uz ljude koji su prisiljeni napustiti svoju zemlju te privući pozornost na cijelu situaciju.

It was an honour to meet President @ZelenskyyUa on #WorldRefugeeDay as part of my visit with UNHCR @Refugees to stand in solidarity with people forced to flee in Ukraine and worldwide, and bring more attention to the humanitarian situation. @Refugees #WithRefugees pic.twitter.com/zpNpva233j