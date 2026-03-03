Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 40
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Rat se dramatično širi Bliskim istokom, Izraelci udaraju po Libanonu, Trump prijeti: 'Spremni smo za VELIKU POBJEDU'
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA POŠAST

Šokantno izdanje Demi Moore pokrenulo lavinu: 'Izgleda kao izvanzemaljac, cijeli Hollywood je na Ozempicu'

Demi Moore - Supstanca
Foto: Promo
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
03.03.2026.
u 08:41

Nagli gubitak tjelesne mase, međutim, često dovodi do onoga što stručnjaci nazivaju "Ozempic face", odnosno gubitka masnih jastučića u licu, što rezultira opuštenom kožom, naglašenim borama i iscrpljenim, starijim izgledom. Ironično, mnogi su primijetili paralelu s njezinim posljednjim, hvaljenim filmom "The Substance" (2024.), u kojem njezin lik koristi misterioznu supstanciju kako bi povratio mladost i ljepotu

Kad se glumica Demi Moore (63) pojavila na crvenom tepihu dodjele Actor Awards 2026, odjevena u dramatičnu kreaciju kuće Schiaparelli, s novom, kratkom bob frizurom, malo tko je ostao ravnodušan. Ipak, pažnju nije ukrala odjeća, već glumičina figura koja je mnoge ostavila bez teksta. Snimke i fotografije na kojima glumica izgleda, kako su mnogi komentirali, "krhko" i "sablasno mršavo", brzinom munje su se proširile društvenim mrežama i pokrenule lavinu komentara. "Nadam se da je dobro", "Izgleda tako krhko, jako sam zabrinut za nju", samo su neke od poruka koje su preplavile Instagram i platformu X. Mnogi su se odmah zapitali što stoji iza njezine transformacije, a jedna riječ isplivala je kao najčešći odgovor i optužba: Ozempic. Termin "žrtva Ozempica" postao je viralan, opisujući poznate osobe čiji nagli gubitak kilograma rezultira upalim i prerano ostarjelim izgledom lica.

Demi Moore
Foto: Profimedia

Rasprava se dodatno rasplamsala kada su korisnici interneta počeli uspoređivati Demi Moore s njezinom vršnjakinjom, talijanskom divom Monicom Bellucci, postavljajući ih kao dva suprotstavljena primjera starenja u Hollywoodu. Ubrzo su se pojavile viralne objave s njihovim usporednim fotografijama, gdje je Bellucci opisana kao "vibrantna" i "bezvremenska ljepotica", dok su za Moore korišteni epiteti poput "hodajući kostur" i "izvanzemaljac". "Monica je dokaz da tjestenina i vino doista jesu izvor mladosti, dok nas Demi tjera da pomislimo kako hollywoodska dijeta uključuje pakt s vragom", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Ovo je razlika između gracioznog starenja i borbe protiv starenja po svaku cijenu." Ovakve usporedbe nametnule su Monicu Bellucci kao standard "prirodne" ljepote, dok su istodobno osudile Deminu transformaciju kao posljedicu pretjeranih estetskih zahvata i, navodno, korištenja lijekova za mršavljenje.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
Demi Moore - Supstanca
1/18

Iako predstavnici glumice nisu komentirali nagađanja, njezina pojava savršeno se uklapa u širu priču o takozvanoj "Ozempic eri" u Hollywoodu. Lijekovi na bazi semaglutida, prvotno namijenjeni liječenju dijabetesa tipa dva, postali su javna tajna među elitom za brzo i dramatično mršavljenje. Fenomen je toliko raširen da se voditelj Jimmy Kimmel na dodjeli Oscara našalio na račun prisutnih zvijezda: "Kad pogledam po ovoj sobi, ne mogu se ne zapitati: 'Je li Ozempic pravi za mene?'". Nagli gubitak tjelesne mase, međutim, često dovodi do onoga što stručnjaci nazivaju "Ozempic face", odnosno gubitka masnih jastučića u licu, što rezultira opuštenom kožom, naglašenim borama i iscrpljenim, starijim izgledom. Ironično, mnogi su primijetili paralelu s njezinim posljednjim, hvaljenim filmom "The Substance" (2024.), u kojem njezin lik koristi misterioznu supstanciju kako bi povratio mladost i ljepotu, što je kritičarima poslužilo kao savršena metafora za opsesiju vječnom mladošću koja vlada industrijom zabave.

Ipak, važno je napomenuti da borba Demi Moore s vlastitim tijelom i percepcijom ljepote traje desetljećima, puno prije nego što je Ozempic postao globalni fenomen. U svojim memoarima "Inside Out" iz 2019. godine, glumica je otvoreno progovorila o opsesiji vježbanjem i izgladnjivanju kojima se podvrgavala kako bi se uklopila u kalupe koje su zahtijevale uloge u filmovima poput "Malo dobrih ljudi" i "Nemoralna ponuda". Priznala je da je godinama bila u "antagonističkom odnosu" sa samom sobom i da je svoje tijelo neprestano kažnjavala. S vremenom je, kako tvrdi, pronašla mir kroz meditaciju, zdravu prehranu i intuitivniji pristup vježbanju. Upravo zbog te teške prošlosti, dio obožavatelja stao je u njezinu obranu, osuđujući okrutne komentare i natjecateljski duh koji se stvorio između nje i Monice Bellucci. "Dvije predivne žene, dva različita životna puta. Ne mora sve biti natjecanje", poručio je jedan od obožavatelja, dok je drugi zaključio: "Dvije ikone. Dva različita stila života. I dalje apsolutna elegancija. Možda prava tajna nije u dijeti, već u samopouzdanju."

Kako Hrvatska stoji na kladionicama? Evo kojoj zemlji se predviđa pobjeda
Ključne riječi
showbiz Ozempic Demi Moore

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
ROBERT DUVALL

Gluma bez patosa, život bez skandala: Od sporednih je uloga stvorio mitologiju, a od šutnje kreirao stil

Njegov otac koji je cijeli život proveo u američkoj mornarici očekivao je da će sin poći njegovim stopama. No, nakon diplome u Principia Collegeu, gdje je studirao dramu, Robert je dvije godine služio u američkoj vojsci nakon Korejskog rata, a onda preselio u New York i svoju glumačku obuku nastavio u Neighborhood Playhouse School of Theatre, pod mentorstvom slavnog Sanforda Meisnera.

Star unveiling ceremony of Def Leppard on the Hollywood Walk of Fame, in Los Angeles
Video sadržaj
2
SLAVI 64. ROĐENDAN

Slavni roker operacijom je jedva spasio karijeru, a najveća podrška mu je supruga s kojim se tajno vjenčao

Posljednje desetljeće donijelo je Bon Joviju jedan od najvećih izazova u karijeri. Problemi s glasnicama kulminirali su 2022. godine, kada se podvrgnuo rijetkoj i zahtjevnoj operaciji medijalizacije glasnica kako bi spasio svoj glas. Jedna glasnica mu je, naime, atrofirala, a dugotrajan i mukotrpan proces oporavka zabilježen je u potresnoj dokumentarnoj seriji Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story iz 2024. godine

Petra Ecclestone
Video sadržaj
14
NAJSTRAŠNIJA NOĆ

VIDEO Kći najbogatije Hrvatice pobjegla u Dubai pa proživjela užas: 'Bilo je zastrašujuće, djecu grlimo jače'

Ova nagla promjena mirne svakodnevice u regionalnu krizu šokirala je Petru, koja je u videu dodatno objasnila kako je najteži dio bio tješiti preplašenu djecu bez mogućnosti da im pruži sve odgovore. "Pokušavate zaštititi svoju djecu i uvjeriti ih da će sve biti u redu, ali kao majka ni sami nemate sve odgovore. Bilo je užasno", iskreno je priznala

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!