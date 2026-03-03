Šokantno izdanje Demi Moore pokrenulo lavinu: 'Izgleda kao izvanzemaljac, cijeli Hollywood je na Ozempicu'

Kad se glumica Demi Moore (63) pojavila na crvenom tepihu dodjele Actor Awards 2026, odjevena u dramatičnu kreaciju kuće Schiaparelli, s novom, kratkom bob frizurom, malo tko je ostao ravnodušan. Ipak, pažnju nije ukrala odjeća, već glumičina figura koja je mnoge ostavila bez teksta. Snimke i fotografije na kojima glumica izgleda, kako su mnogi komentirali, "krhko" i "sablasno mršavo", brzinom munje su se proširile društvenim mrežama i pokrenule lavinu komentara. "Nadam se da je dobro", "Izgleda tako krhko, jako sam zabrinut za nju", samo su neke od poruka koje su preplavile Instagram i platformu X. Mnogi su se odmah zapitali što stoji iza njezine transformacije, a jedna riječ isplivala je kao najčešći odgovor i optužba: Ozempic. Termin "žrtva Ozempica" postao je viralan, opisujući poznate osobe čiji nagli gubitak kilograma rezultira upalim i prerano ostarjelim izgledom lica.

Foto: Profimedia

Rasprava se dodatno rasplamsala kada su korisnici interneta počeli uspoređivati Demi Moore s njezinom vršnjakinjom, talijanskom divom Monicom Bellucci, postavljajući ih kao dva suprotstavljena primjera starenja u Hollywoodu. Ubrzo su se pojavile viralne objave s njihovim usporednim fotografijama, gdje je Bellucci opisana kao "vibrantna" i "bezvremenska ljepotica", dok su za Moore korišteni epiteti poput "hodajući kostur" i "izvanzemaljac". "Monica je dokaz da tjestenina i vino doista jesu izvor mladosti, dok nas Demi tjera da pomislimo kako hollywoodska dijeta uključuje pakt s vragom", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Ovo je razlika između gracioznog starenja i borbe protiv starenja po svaku cijenu." Ovakve usporedbe nametnule su Monicu Bellucci kao standard "prirodne" ljepote, dok su istodobno osudile Deminu transformaciju kao posljedicu pretjeranih estetskih zahvata i, navodno, korištenja lijekova za mršavljenje.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas

Iako predstavnici glumice nisu komentirali nagađanja, njezina pojava savršeno se uklapa u širu priču o takozvanoj "Ozempic eri" u Hollywoodu. Lijekovi na bazi semaglutida, prvotno namijenjeni liječenju dijabetesa tipa dva, postali su javna tajna među elitom za brzo i dramatično mršavljenje. Fenomen je toliko raširen da se voditelj Jimmy Kimmel na dodjeli Oscara našalio na račun prisutnih zvijezda: "Kad pogledam po ovoj sobi, ne mogu se ne zapitati: 'Je li Ozempic pravi za mene?'". Nagli gubitak tjelesne mase, međutim, često dovodi do onoga što stručnjaci nazivaju "Ozempic face", odnosno gubitka masnih jastučića u licu, što rezultira opuštenom kožom, naglašenim borama i iscrpljenim, starijim izgledom. Ironično, mnogi su primijetili paralelu s njezinim posljednjim, hvaljenim filmom "The Substance" (2024.), u kojem njezin lik koristi misterioznu supstanciju kako bi povratio mladost i ljepotu, što je kritičarima poslužilo kao savršena metafora za opsesiju vječnom mladošću koja vlada industrijom zabave.

Ipak, važno je napomenuti da borba Demi Moore s vlastitim tijelom i percepcijom ljepote traje desetljećima, puno prije nego što je Ozempic postao globalni fenomen. U svojim memoarima "Inside Out" iz 2019. godine, glumica je otvoreno progovorila o opsesiji vježbanjem i izgladnjivanju kojima se podvrgavala kako bi se uklopila u kalupe koje su zahtijevale uloge u filmovima poput "Malo dobrih ljudi" i "Nemoralna ponuda". Priznala je da je godinama bila u "antagonističkom odnosu" sa samom sobom i da je svoje tijelo neprestano kažnjavala. S vremenom je, kako tvrdi, pronašla mir kroz meditaciju, zdravu prehranu i intuitivniji pristup vježbanju. Upravo zbog te teške prošlosti, dio obožavatelja stao je u njezinu obranu, osuđujući okrutne komentare i natjecateljski duh koji se stvorio između nje i Monice Bellucci. "Dvije predivne žene, dva različita životna puta. Ne mora sve biti natjecanje", poručio je jedan od obožavatelja, dok je drugi zaključio: "Dvije ikone. Dva različita stila života. I dalje apsolutna elegancija. Možda prava tajna nije u dijeti, već u samopouzdanju."