Barabe: Povezanost s publikom uz autorski rad dobitna su kombinacija za uspjeh

Bend Barabe ove godine obilježava velikih 12 godina postojanja, više od desetljeća glazbe, smijeha, prijateljstva i energije koja ih je učinila jednim od najprepoznatljivijih sastava hrvatske zabavne scene. Osnovani u listopadu 2013., Barabe su od prvih dana gradile reputaciju "kraljeva zabave", spajajući mladost, profesionalnost i iskrenu ljubav prema glazbi – onu koja dopire do srca svake publike, bilo da se radi o svadbi, velikom festivalu ili klupskom koncertu. Čine ih Jerko Fabić (vokal), Nikola Blažinčić (bubnjevi), Matej Filip (bas gitara), Ivica Petrović (gitara, vokal), Matija Sremić (gitara, vokal) i Stjepan Jambrec (klavijature), njihov dugogodišnji tehnički čarobnjak i šesti član u duši. Upravo ta kombinacija glazbenog znanja i prijateljstva donijela im je zvuk koji se ne može zamijeniti, moderan, pun života i energije, a opet s korijenima u onoj toploj, domaćoj emociji koja podsjeća na zajedništvo, tamburu i smijeh do jutra.



Njihov put do vrha nije bio lagan, ali bio je iskren. Barabe su se na sceni pojavile s pjesmom "Žene su zakon", koja im je 2016. donijela nagradu za debitanta godine na Međimurskom festivalu. Samo godinu kasnije njihova pjesma "Zvrc, zvrc" osvojila je Grand Prix publike, a Barabe su postale sinonim za dobru zabavu i pravi glazbeni spektakl. Od tada njihovi spotovi broje stotine tisuća pregleda, a publika ih obožava zbog zarazne energije i osmijeha koji nikada ne silazi s pozornice.



Suradnje s velikim imenima domaće scene, poput Antonije Šole, Jasmina Stavrosa, Saše Lendere i Miroslava Škore, dodatno su učvrstile njihov status. Upravo s Miroslavom Škorom snimili su pjesmu "Zlatne strune", koja je postala pravi hit i jedna od najizvođenijih pjesama prošlogodišnjeg CMC festivala. Broji gotovo tri milijuna pregleda na YouTubeu, a refren se pjeva u glas gdje god da nastupaju. Poseban trenutak u karijeri bio je kada su Barabe, kao Škorini gosti, zajednički izveli "Zlatne strune" u Areni Zagreb pred više od 15 tisuća ljudi. "To je trenutak koji se ne zaboravlja. Pogled na publiku koja pjeva s tobom, to je čista emocija", prisjeća se vođa benda Ivica Petrović. Petrović, koji bend vodi od samih početaka, ističe da su Barabe oduvijek bile više od glazbenog projekta, one su obitelj.



"Naša publika zna da ne glumimo. Kad izađemo na pozornicu, dajemo sve od sebe. Ljudi to osjete i vraćaju nam deseterostruko. To je čarolija koja nas drži već 12 godina", govori Petrović, ne skrivajući ponos. S njim se slaže i frontmen Jerko Fabić, koji je svojim glasom i karizmom postao zaštitni znak benda:

"Naša je najveća nagrada kad ljudi pjevaju s nama. To je dokaz da radimo nešto što ima smisla. Glazba bez emocije ne vrijedi ništa, a mi živimo svaku pjesmu."

VEZANI ČLANCI





Barabe su s godinama postale jedan od najtraženijih bendova za svadbe, evente i proslave diljem Hrvatske i regije. Njihov kalendar nastupa gotovo je uvijek popunjen, a pozornice su im svuda, od Dalmacije do Slavonije, od Beča i Münchena do Züricha, Ljubljane i čak Rumunjske, gdje okupljaju naše iseljenike željne domaće pjesme i atmosfere. Publika ih voli jer svaku svirku pretvaraju u doživljaj, a svaki koncert u zajedničku proslavu života.



Unatoč uspjesima, Barabe nisu izgubile ono što ih čini posebnima: skromnost i iskrenost. U vremenu kada glazbena scena prolazi brze promjene, oni su ostali vjerni sebi. Njihova je filozofija jednostavna: zabava mora imati dušu. Svaki ton, svaki stih, svaka večer s publikom mora imati onu toplinu koja spaja.



Tijekom 12 godina rada Barabe su osvojile brojne nagrade i priznanja, ali kako sami kažu, najveće priznanje dolazi s osmijehom publike nakon koncerta. A upravo ta povezanost s publikom, uz autorski rad i stalno traganje za svježinom, razlog je zbog kojeg su opstali i ostali relevantni u svijetu koji se brzo mijenja.

Bend danas radi na novom studijskom albumu, koji bi trebao objediniti njihove dosadašnje uspjehe i otvoriti novo poglavlje u karijeri. Bit će to album koji, kako najavljuju, "donosi zreliji zvuk, ali s istom energijom koja ih je dovela ovdje". Planiraju i nekoliko novih dueta te veliku proslavu obljetnice, koncert kojim će zahvaliti publici na svemu što su zajedno prošli.

Dobro raspoloženje



"S godinama dolazi iskustvo, ali ne i manjak strasti", govori Petrović. "Još uvijek se svakoj svirci radujemo kao prvom koncertu. A kad znaš da tvoja pjesma nekome uljepša dan, shvatiš da se sav trud isplatio."



Za Barabe 2026. godina bit će radna i kreativno intenzivna, u pripremi su nove pjesme, koje će, kako otkrivaju, pokazati njihovu novu, zreliju stranu, ali i potvrditi ono po čemu su prepoznatljivi: emociju, energiju i povezanost s publikom. Dvanaest godina kasnije Barabe su više od benda. Oni su simbol dobrog raspoloženja, pozitive i one iskonske radosti koja spaja generacije.



Jer, kako vole reći: "Zabava nikad ne staje."