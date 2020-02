Andrija Jarak: 'Ljudi mi prilaze i govore poznatu kletvu'

Informativni program Nove TV posebnom emisijom popratit će 18. veljače inauguraciju novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića. Program uživo pratit će najjače snage Nove TV na čelu s urednikom Branimirom Felgerom, a među poznatima koji će izvještavati s terena je i Andrija Jarak, dobitnik Večernjakove ruže za TV osobu 2015 godine.

– Kao i za sve velike događaje, tim Nove TV priprema zanimljiv program. Najvažnije je da informacija i atmosfera s mjesta događaja, a to je u ovom slučaju Ured predsjednika, uvijek budu u središtu svega. Naši kreativni timovi na svaki izazov specijala koji radimo reagiraju i vizualnim intervencijama koje će gledateljima biti zanimljive, no s mjerom, da se ne izgubi informacija te da se ne utopimo u manje bitnom. To mora biti usklađeno i uravnoteženo. Siguran sam da smo i ovaj put uspjeli i jedva čekam da gledatelji to vide – kazao nam je Jarak koji je jedini domaći novinar za kojeg je vezana kletva. Kada nekome kažete “dabogda ti Jarak izvještavao ispred kuće”, to je znak da mu ne želite dobro.

– Službe osiguranja na Pantovčaku su jake, stoga ne mislim da je Zoran Milanović ugrožen, a i meni su to već poznati prostori. Ništa se još nije srušilo kad bih ušao tamo, pa mislim da neće ni sada. Šalu na stranu, čast jer pratiti predsjedničku inauguraciju – ceremoniju koja je važna za kulturu demokracije svake zemlje, pa tako i naše. Mislim da su neke stvari tradicijski bitne, a na tradiciji se u određenoj mjeri formira identitet zemlje – kaže Jarak i podsjeća na to kako je nastala poznata uzrečica.

– Sad mi je potpuno normalno da mi mašu i uzvikuju to, ali mi je zanimljivo kako ima ljudi koji još uvijek misle da je nisam čuo. Sve je smislio moj dragi Alen Balen, genijalni um genijalnog glasa koji nas je iznenada napustio prošle godine. Jako mi nedostaje, u mislima mi je stalno, a kad netko izgovori tu rečenicu, imam osjećaj da kroz njega progovara on – kaže Jarak koji se dosad nekoliko tisuća puta javljao s terena.

– Teško je kad se svjedoči ljudskim sudbinama, nisam čovjek kojega to ne dotiče. Apsolutno najteže bilo je na Kornatima poslije najveće poslijeratne tragedije u Hrvatskoj prije 13 godina. Nema tih riječi kojima se može opisati ta slika i njezina moć, a kao pojedinac ste nemoćni. Razbio bih kamen, smrvio ga od muke, a imam samo mikrofon. I ne mogu ništa. To je gadno. Tužno je i koliko se hrabri i dragi Frane Lučić mora boriti protiv sustava da bi dobio ono što mu pripada. Ponos me oblije svaki put u Kninu na obljetnicu Oluje, ali i u Vukovaru osjećam posebnu zahvalnost prema svima koji nisu više s nama – iskren je Jarak, koji razmišlja i o pisanju knjige.

– Možda jednom, u mirovini, uz more i najljepši pogled, strateški odabran u mojem Dubrovniku. Inspiraciju će mi sigurno pružiti pogled sa Srđa – dodao je Dubrovčanin koji je prve novinarske korake napravio u Slobodnoj Dalmaciji.

– Slobodna Dalmacija i sport bile su moje prve novinarske strasti. Bilo je to lijepo i korisno za početak. Televizija je nešto potpuno drukčije, uči vas sažetosti, brzini, koncentraciji, mrvljenju informacija na hitno i bitno. Uza sve to, imate i sliku koja vas damski prati. Izazov je uspjeti biti džentlmen svaki put – kazao je Jarak. Topli Dubrovnik i plažu Copacabanu nije bilo lako zamijeniti Zagrebom, no Jarak se brzo naviknuo.

– Bio je to stres. Kao da vas netko izbaci iz tračnica. Nedostajalo mi je sve dok se Zagreb i ja nismo navikli jedan na drugoga. Sad je sve posloženo, obitelj, dom, posao, prijatelji i živimo sretno. No Dubrovnik će mi uvijek biti dom i posebno uzbuđenje obuzme me kad mu se približavam – priča nam Jarak koji je u novinarstvu više od četvrt stoljeća, pa je bilo zanimljivo čuti kako uspoređuje novinarstvo nekad i sad.

– Danas je najteži izazov izdržati nalete informacija sa svih strana. Morate razviti vlastiti vrijednosni sustav kojim ćete se voditi u percipiranju informacija i baratanju njima dok ih donosite u dnevni boravak gledatelja. Svakodnevni rezultati govore da Dnevnik Nove TV i ljudi koji ga stvaraju znaju kako se to radi. Ja sam od onih koji nemaju raspored, moj dan ovisi o danu koji “kuhaju” političari, suci ili likovi koji će ući u crnu kroniku. Nije lako, ali navikao sam se – kazao nam je Jarak i spomenuo kako provodi slobodno vrijeme.

– U životu novinara to je najveća enigma. I kad ste slobodni, niste jer ste uvijek na izvoru informacija i morate biti u tijeku jer će vas kad se vratite na posao možda dočekati bavljenje bumerangom događaja koji se zbio dok vas nije bilo. Toga nema. Doma, uz Dnevnik, volim s obitelji gledati kakav film ili vikendom sportske susrete s europskih travnjaka i parketa – kaže Jarak, kojem su ipak najveće bogatstvo njegova djeca. Kći Anamarija mogla bi biti i njegova nasljednica. Prije dvije godine mediji su prenijeli njezino pismo o Vukovaru.

– Oni me doživljavaju kao tatu i to mi je drago. Neka tako i ostane. Sin studira odnose s javnošću, vidjet ćemo kamo će ga odvesti život. Pismo koje spominjete bio je Anamarijin osvrt na posjet Vukovaru sa školom. Tad sam, priznajem, bio jako ponosan jer sam shvatio da je prepoznala što Vukovar jest i što bi trebao biti za sve nas. Dotaklo ju je na pravi način i to je napisala – ponosno će Jarak. Kao i drugi novinari, i on je svakodnevno na društvenim mrežama, jer bez njih se, kaže, danas ne može.

– Bez društvenih mreža danas ne možete, no i dalje najviše volim druženje oči u oči. No mreže su današnja paralelna stvarnost i to je u redu – dodaje Jarak koji nam je otkrio i kakav je privatno.

– Ljute me nepravda, ljudska glupost i sporost reakcija raznih vrsta. Ljuti me laž, a vesele istina, sportski uspjesi naših ambasadora u svijetu i dobro društvo na kavi ili ručku. U karijeri je radio brojne intervjue, a kazao nam je i ima li neostvarenih želja.

– Volio bih razgovarati s Melom Gibsonom i Alom Pacinom. “Miris žene” i “Hrabro srce”. Kakve gromade i genijalci. Njih su mi dvojica apsolutno najdraži glumci. Nadam se da ovo čita Ivana Mandić, urednica našeg InMagazina – zaključio je Jarak.