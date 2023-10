Anđa Marić otkrila sve o muškarcu u kojeg je zaljubljena, ali i kako joj je jednom uletio Robert Prosinečki

Kako smo nedavno i najavili, ovaj tjedan u goste kod poznatog modnog kritičara, stilista, društvenog kroničara i blogera Nevena Ciganovića stigla je bivša misica, glazbenica, spisateljica i inspiracija mnogima - Anđa Marić (46). U najnovijoj epizodi Ciganoviću je pričala o novom (ili pak starom s obzirom da ga već dugo poznaje) muškarcu u kojeg je zaljubljena, svojoj bolesti s kojom se već dugo bori, a otkrila je i da su joj jednom prilikom svećenici govorili da su je možda dirale pogane ruke pa se zbog toga razboljela.

- Bilo je dana kad nisam imala osjet dodira, trnula sam cijela, nisam dobro vidjela, to ljudi uzimaju zdravo za gotovo – kazala je Anđa i potvrdila da je danas sve to, hvala Bogu, ide na bolje.

A kako smo otkrili proteklog vikenda, u razgovoru mu je otkrila i da je ponovno zaljubljena!

- Zaljubljena sam! Otvorila sam svoje srce, zapravo napisala sam ljubavno pismo, ali nije mi još odgovorio - otkrila je i potom dodala: - Nije mi pala kruna s glave zbog toga. Taj čin pisanja ljubavnog pisma je bilo razbijanje okova kojima sam ja okovala svoje srce bojeći se da me opet netko ne povrijedi. To radimo svi, ali ne razumijemo.. štitimo se i od svih dobrih mogućih događaja tako da sam odlučila to prekinuti - pojasnila je. Nije joj bitno, kaže, što on još uvijek nije odgovorio jer je ona spremna za ljubav i zaljubljena.

Potom je indirektno i objasnila o kome se radi. Odnosno, kazala je kako on ne živi u Hrvatskoj te da se radi o kolegi glazbeniku iz Amerike s kojim je surađivala. Na žalost, još uvijek se ne viđaju, ali ona je jako bliska s njegovim bratom. A tom misterioznom muškarcu zahvaljuje i svoju karijeru s DJ UMEK-om i techno glazbi.

- Nas dvoje smo tako dobre pjesme radili i prvi put u životu mu se dogodilo da je rekao: ‘ako nema nje, nema ni mene’, misleći na projekt – priznala je. Ona je tada bila udana stoga se ništa nije dogodilo, no nedavno je na nagovor prijatelja, nakon 16 godina, ipak odlučila učiniti taj prvi korak.

A vezano uz temu muškaraca, otvorila se Anđa i po pitanju najgorih uleta pa je tu bilo svačega.

“Meni ne smeta što hodaš sa štapom”, “Meni ne smeta što si šepava”, prepričala je samo neke pa otkrila i da joj je jednom uletio i “posljednji romantičar”, kako ga nazivaju, nogometni trener i bivši nogometaš Robert Prosinečki. A taj ulet donio im je dobro prijateljstvo

- Ja sam bila zapravo bezobrazna tad na šanku u Saloonu, stajao je ispred mene i ja sam rekla ‘gle, to što si ti Prosinečki ne znači da možeš stajati ispred mene’. On se okrenuo i rekao da je tako oštra bila i njegova zadnja cura pa smo postali dobri prijatelji – ispričala je.

Ispričala je uz to i kako je posjetila i Tabor fra Zvjezdana Linića, no da ne otkrijemo previše, pogledajte cijelu emisiju na portalu vecernji.hr, a kasnije i na našem YouTube kanalu.