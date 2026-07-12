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poznata navijačica

FOTO Ivana Knoll opet privukla pozornost! U bikiniju je bodrila ovu reprezentaciju, a imala i poznate hrvatske motive

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
12.07.2026.
u 16:31

Njezino odvažno izdanje nije promaknulo ni stranim medijima, koji su se ponovno raspisali o njoj. Za utakmicu je odabrala crveni bikini s norveškom zastavom i brojem 9, koji u norveškoj reprezentaciji nosi napadač Erling Haaland

Najpoznatija hrvatska navijačica i DJ-ica Ivana Knoll i nakon ispadanja naših vatrenih sa Svjetskog nogometnog prvenstva bila je na tribinama. Ivana je ponovno privukla pozornost, ovoga puta na tribinama četvrtfinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Norveške i Engleske. Njezino odvažno izdanje nije promaknulo ni stranim medijima, koji su se ponovno raspisali o njoj. Za utakmicu je odabrala crveni bikini s norveškom zastavom i brojem 9, koji u norveškoj reprezentaciji nosi napadač Erling Haaland. Modnu kombinaciju upotpunila je kratkim traper hlačicama i rukavom s prepoznatljivim hrvatskim crveno-bijelim uzorkom. Fotografi su je snimili kako s tribina pozira, šalje poljupce i pokazuje znak mira.

Foto: Profimedia

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Podsjetimo, Ivana je pratila i sve utakmice naše reprezentacije te se oglasila nakon  ispadanja. "Ovo je bilo tako tužno", napisala je uz fotku s tribina. Osim toga, Knoll se osvrnula i na suđenje i poslala poruku koja je brzo privukla pažnju na društvenim mrežama. Na fotografiji s tribina, na kojoj se vidi atmosfera na stadionu i tribine prepune navijača, Knoll je preko slike dodala komentar koji je izazvao najviše reakcija. U objavi je napisala: "Norveški suče, odradio si baš užasan posao." Objava je privukla pažnju, a mnogi su je protumačili kao izravan komentar na odluke suca u utakmici Hrvatske i Portugala.

Ivana je na utakmici ukrala svu pozornost na tribinama i to na stadionu BMO Field u Torontu. Najpoznatija hrvatska navijačica, koja je postala globalno prepoznatljiva po svojim pojavljivanjima na velikim natjecanjima, ni ovoga puta nije razočarala svojim modnim odabirom. Knoll se na stadionu pojavila u još jednom u nizu svojih prepoznatljivih, "riskantnih" izdanja, vješto kombinirajući prepoznatljive kockice s modernim krojevima. Posebnu pažnju okupljenih privukao je zanimljiv detalj na njezinoj odjevnoj kombinaciji – neobična kravata u bojama hrvatske šahovnice, kojom je dodatno naglasila svoj navijački stil.

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Ključne riječi
SP Ivana Knoll showbiz

Komentara 4

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MA
MarkoMarkoM
16:47 12.07.2026.

Kako vam vec nije postalo dosadno pisati o ovoj ispraznoj napumpanoj ženi.

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
17:10 12.07.2026.

Vara Hrvatsku sa Nor...Kaj???!

ID
Ivo_didin
16:41 12.07.2026.

Jel' se i ona nada angažmanu u nekoj zaljevskoj državi?

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