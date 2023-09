Anđa Marić priznala: 'Ponovno sam zaljubljena!', a otkrila je i ime poznatog nogometaša kojeg je odbila

Poznati modni kritičar, stilist, društveni kroničar i bloger Neven Ciganović kroz brojna gostovanja, ali i društvene mreže bez puno oklijevanja komentira aktualne događaje, priče, odjevne kombinacije, ali i svađe na domaćoj javnoj sceni, a odnedavno do bez dlake na jeziku radi i u emisiji Večernjeg lista "U povjerenju s Nevenom Ciganovićem".

Sva vruća pitanja, kontroverzne teme i britke komentare sada može dijeliti s političarima i estradnim zvijezdama koje znate i volite, a nakon popularnog glazbenika Željka Bebeka, u goste mu je stigla glazbenica i spisateljica Anđa Marić (46).

U novoj epizodi otvoreno će mu komentirati vruće teme, otkriti sve o svom zdravstvenom stanju, ali i pikanterije iz svog privatnog života. Tako je Marić svima otkrila da je ponovno sretna i zaljubljena!

- Zaljubljena sam! Otvorila sam svoje srce, zapravo napisala sam ljubavno pismo, ali nije mi još odgovorio - otkrila je i potom dodala: - Nije mi pala kruna s glave zbog toga. Taj čin pisanja ljubavnog pisma je bilo razbijanje okova kojima sam ja okovala svoje srce bojeći se da me opet netko ne povrijedi. To radimo svi, ali ne razumijemo.. štitimo se i od svih dobrih mogućih događaja tako da sam odlučila to prekinuti - pojasnila je.

Nije joj bitno, kaže, što on još uvijek nije odgovorio jer je ona spremna za ljubav i zaljubljena.

Potom je indirektno i objasnila o kome se radi. - Ova moja tetovaža na srce na ruci je precrtana s njegove ruke. Ja ovo srce imam već 15 godina na ruci, to je jako staro srce. Tada nije mogla naša ljubav biti realizirana jer sam ja bila udana žena. On je meni nešto pisao prije šest godina, ali ja sam samo rekla: - "Ok, bok, hvala". Čestitao mi je rođendan, ja sam bila jako bolesna tada, loše sam se osjećala. A sad mi se čini da sam još spremna za život i ljubav i sve - objasnila je Marić.

Isto tako otkrila nam je i kojeg je poznatog nogometaša odbila. No, da ne otkrijemo previše, u četvrtak 5. listopada pogledajte cijelu emisiju na portalu vecernji.hr od 20 sati, a kasnije i na našem YouTube kanalu.

