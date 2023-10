Tajči otkrila da su joj u vrijeme najveće slave govorili da je debela: 'Gledam i vidim – nema me'

Pjevačica Tatjana Matejaš Cameron, poznatija kao Tajči, u HRT-ovoj emisiji ''Kod nas doma'' progovorila je o tome kako su joj za vrijeme najveće slave govorili da je debela. Tajči je dala savjet mladima kako da se suoče s ''body shamingom''.

– Strašan je pritisak, ja imam tri sina koja su također doživjela pritisak jer ne odgovaraju tim nekim muškim standardima. Za 30. godišnjicu 'Hajde da ludujemo' izvukla sam narančastu haljinicu i gledam kako sam bila tanka, mršava, a kako su mi u to doba govorili: ''Kak' si debela, daj noge, trbuh'', a ja gledam i vidim – nema me. Na tome treba raditi i trebamo osvijestiti što je ''body shaming'' i kako voljeti svoje tijelo, svaku boru, sve takvo kakvo jest – rekla je pjevačica u emisiji.

Otkrila je i zašto se odlučila preseliti u Ameriku, gdje se udala i dobila djecu, te zašto je na kraju odabrala anonimnost.

– Jako je teško ljudima to shvatiti, J. Lo ima sve asistente, ja to nisam imala, nekakvog ''wellness coacha''. Kreativna energija sama po sebi daje život i ispunjava te, ali s druge strane, moraš se odmoriti. Ta intenzivnost dođe do granice da čovjek pukne, a ja sam bila tako mlada. Intenzivna slava bila je posebna vrsta te popularnosti – izjavila je.

GALERIJA Nives Celzijus nije imala grudnjak dok je 2005. godine vozila taksi u reality showu Nove TV

I dok danas svojim životnim savjetima pomaže drugima, ne krije da se u mladosti s traumama nije znala nositi. U podcastu ''Skip or Beep'' Tatjane Jurić rekla je da je kao tinejdžerica doživjela seksualno zlostavljanje i godinama se borila da ponovo zavoli sebe i vrati samopouzdanje. Nažalost, kao društvo nismo bili dovoljno svjesni mentalnih problema.

– Rekla si da si tom zlostavljaču, silovatelju davno oprostila, a sebi dugo nisi mogla oprostiti? Na koji način si sebe dovodila u pitanje? – upitala ju je Tatjana Jurić.

VEZANI ČLANCI:

– Nisam imala alata, to je problem, kako sam osobno bila isprogramirana okolinom, vremenom, potisnula sam to duboko, duboko u sebe... Moja baka znala je reći: "Ja ću to ponijeti u grob..." Tako da sam odlučila da nikada nikome ni slučajno neću reći, nego da ću to ponijeti u grob – rekla je Tajči.

– Niti majci? – upitala ju je Tatjana, a Tajči je dodala: – Niti njoj, jer da sam rekla mami, ona me više ne bi pustila nikamo, ne bi mi dala da idem sama, ni na gažu, a bojala sam joj se reći jer sam je željela zaštiti. Kako nešto tako užasno reći mami? Ma puklo bi joj srce...

Muškarca koji ju je zlostavljao nikada nije prijavila.

– Nema imena, to uopće nije niti važno, jer je toliko vremena prošlo, ne možeš sada nekoga tražiti, nije to cilj... Ja ne znam je li ta osoba uopće živa, a s druge strane zašto da ulažem energiju u to... I ti muškarci, i njima se to događa iz neke traume – dodala je glazbenica.

VIDEO Tko je Aleksandra Prijović? Srpska pjevačica živjela je u Hrvatskoj, a u braku je sa sinom teniske legende