Adam se ohrabrio i konačno progovorio o odnosu s Gogom

Nakon što je u javnost isplivala priča o aferi sudionika RTL-ovog showa "Brak na prvu" Adama Kromera i Gordane Marelli, on je sada odlučio stati pred kamere i objasniti prirodu odnosa s Gordanom, donosi RTL.

Inače, Adam je u showu vjenčan s Nikolinom Tutić, a odnos im bilježi uspone i padove te ga pokušavaju održati prijateljskim, ali to se ne sviđa Gordani Marelli koja je u showu vjenčana za Dejana jer je Adam odlučio ostati u emisiji, iako je njoj rekao da će na svoj papir napisati da "odlazi".

Istovremeno, Gordanin suprug Dejan misli da se Goga počela zanimati za Adama, a dvojac se sreo u teretani kako bi razgovarali o spomenutoj situaciji i otada se tamo nalaze svakog tjedna, nakon čega piju kavu. Moglo bi se reći da Dejan s pravom sumnja u prirodu njihovog druženja, ali Adam sve to uspješno demantira.

- Bio sam u tretani, popio kavu - s Gogom. Samo da znate da među nama nema ništa. I dosta mi je više tih izmišljotina - rekao je Adam u kameru.

Podsjetimo, Adam je u showu oženio Nikolinu Tutić, dok je Gordana uplovila u bračnu luku s Dejanom Vukobratovićem, no ni jedan ni drugi nisu pronašli sreću u svom bračnom gnijezdu pa su nakon showa navodno započeli zajednički život u Baranji. Znalci na društvenim mrežama prije tjedan dana raspisali su se i o tome da je Gordana trudna te da s Adamom očekuje prinovu. Ni oni, ali ni RTL nisu tu informaciju za sada htjeli potvrditi, što je i logično jer se show još uvijek emitira na malim ekranima. Što je uslijedilo nakon njega, doznat ćemo sigurno nakon što prva sezona ''Braka na prvu'' bude privedena kraju.

Iako svoju ljubav Adam Kromer i Gordana Marelli nisu službeno potvrdili, gledatelji showa ''Brak na prvu'' iz dana u dan pronalaze sve više navodnih dokaza njihove ljubavi. Prvotno su ih odali komentari na društvenim mrežama, pa fotografija na Gordaninu profilu na kojem pozira s muškarcem za kojeg su svi uvjereni da je Adam, no identitet mu je teško razaznati s obzirom na to da mu je prekrila lice emotikonom srca, a ni nakon toga komentari se nisu stišali. Prije nekoliko dana Adam je na svojem profilu objavio video koji prikazuje kako vježba sklekove na Jarunu i to bez majice.

Foto: Instagram

"Drage moje i dragi moji...Pošto je došlo jaaako puno pitanja... da odgovorim u jednom bar na neka od njih. Imam 187 cm, 93 kg i vodenjak sam. Treniram 4 puta tjedno i ne pijem ništa osim whey proteina.(okej i pivo i vino) S obzirom na veliki interes za trening, potrudit ću se više objavljivati i odgovarati na upite. Pusa", poručio je mladi vinar koji je osim s treninzima gledatelje zaintrigirao i svojim ljubavnim statusom. "Ti nama reci jesi si našao ženu, mani se treninga", poručila mu je jedna od obožavatelja, dok je druga na snimci čula i Gordanu. "Opet Gogin glas u pozadini. Top!" napisala je druga.