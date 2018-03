Znanost dokazuje: ako imate sestru bit ćete bolja osoba

Svatko tko ima puno braće i sestara zna kako je to kada ste u jednom trenutku u ratnoj zoni, a u drugom trenutku su vam najbolji prijatelji. Ali na kraju krajeva, to nam je obitelj.

Znanstveno je dokazano da postajete bolja osoba ako imate sestru ili sestre (koliko god vam se čini da vam svaki dan ispija krv na slamčicu).

"Sestre pomažu razviti socijalne sposobnosti poput komunikacije, postizanje kompromisa i pregovaranje". kaže Alex Jensen, asistent u školi "School of Family Life" na Brigham Young sveučilištu i autor istraživanja o odnosima između braće i sestara.

"Čak i međusobne svađe, ako su manje, mogu pomoći razvitku zdravlja", nadodao je Jensen.

Slijede neki razlozi zašto je super imati sestru sudeći prema znanosti, prenosi motherly:

Sestra pomaže ojačati mentalno zdravlje

Istraživanje iz 2010. godine objavljeno u Journal of Family Psychology pokazuje da imati sestru može pomoći u poboljšanju mentalnog zdravlja. Preciznije, sestre pomažu svojoj braći i sestrama da se osjećaju manje usamljeno, da se više osjećaju voljeno, samopouzdanije i neistražljivo.

"Ono što znamo je da sestre imaju ulogu poticanja dobrog mentalnog zdravlja i kasnije u životu se često više trude održati obitelj u kontaktu", govori Jensen.

... i čine nas suosjećajnijima

Isto istraživanje s Brigham Young Universityja je otkrilo da sestre pomažu da budemo srdačniji i da više dajemo drugima. To je zato što sestre bude pozitivne osjećaje poput suosjećanja i nesebičnosti kada one pokazuju ljubav i privrženost.

"Čak i kada dođe do malih svađa, dokle god se u njima osjeća ljubav, imat će pozitivnih utjecaja", rekla je glavna autorica studije Laura Padilla-Walker.

Foto: Thinkstock

Sestre pomažu u poboljšanju interpersonalnih vještina

Od sestre možete naučiti puno o rješavanju sukoba, empatiji i o brizi o drugima. S druge strane, Jeffrey Kluger tvrdi da ako imate mlađeg brata ili sestru, da vas to može potaknuti da budete više brižni i empatični prema drugima.

i pomažu u komunikacijskim sposobnostima

Istraživanje pokazuje da su braća koji su odrasli sa sestrama bolji u komunikaciji sa ženama nego oni koji su jedinci ili su imali samo braću (ovo vrijedi i obratno).

"Istraživanje pokazuje da ako imate brata ili sestru (suprotan spol od našeg) to može biti veliki bonus kasnije u životu. Mnoga braća i sestre postanu bliži međusobno u tinejdžerskim godinama jer tako crpe informacije o suprotnom spolu", kaže Jensen.

Sestre vas uče da budete neovisni i ambiciozni

Istraživanje iz 2009 godine vođeno britanskim psiholozima pokazuje da ljudi koji su odrasli s barem jednom sestrom su više neovisni i odlučni u životu nego oni koji su odrasli samo s braćom. "čini se da ovo ima veze s tim koliko ima "cura" u obitelji, jer više rezultira s više poticaja za uspjehom i većom neovisnošću kasnije", kaže jedna od autorica istraživanja Tony Cassidy.

I za kraj, sestre pomažu da postignete ravnotežu

Isto istraživanje iz 2009. godine, koje je uključilo 571 ispitanika od 17 do 25 godina. pokazuje da sestre pomažu ostvariti unutarnji mir. Preciznije, ljudi koji su odrasli s barem jednom sestrom bolje se nose s problemima u svom životu i manje su izloženi stresu, sretniji su i optimističniji nego oni koji nisu odrasli uz sestru/e.