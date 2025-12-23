Naši Portali
Istraživanje pokazalo: Evo koji su ženama najprivlačniji muškarci za seks za jednu noć!

VL
Autor
Večernji.hr
23.12.2025.
u 22:15

Ženama je postavljeno pitanje s kojima bi se upustile u seks za jednu noć, a s kojima bi ostvarile dugu vezu.

Ženama su privlačniji muškarci koji piju i puše, ali samo kada se radi o seksu za jednu noć, pokazalo je istraživanje psihologa Sveučilišta Ghent.  Voditeljica istraživanja Eveline Vincke intervjuirala je 239 žena u dobi od 17 do 30 godina. Pokazala im je 10 profila muškaraca. Profili su se odnosili na njihove navike pušenja i ispijanja alkohola, ali i bavljenja nekim hobijima poput sporta ili sunčanja, piše Independent

Ženama je postavljeno pitanje s kojima bi se upustile u seks za jednu noć, a s kojima bi ostvarile dugu vezu. Većina žena je rekla da su im kratkoročno privlačniji muškarci koji piju i povremeno puše, međutim kad je riječ o dugotrajnim partnerima, žene su odabrale one koji ne puše i povremeno ili uopće ne piju. 

"Za to postoji dobro evolucijsko opravdanje - kada biraju muškarca za vezu, žene su programirane da biraju one koji im djeluju kao da se mogu i žele brinuti o djeci", ističe dr. Vincke pojašnjavajući kako ih zato privlače snažni, dobri muškarci, osobito ako su pritom bogati. No kada je u pitanju seks, sve što je važno je kvaliteta gena, koja se očituje u opasnim aktivnostima. "Rizična ponašanja povećavaju privlačnost muškarca. Sva nastojanja da se demonizira pijenje i pušenje u stvari su samo povećala privlačnost pušača koji piju", zaključuje dr. Vincke.
Ključne riječi
muškarci privlačnost intima seks

