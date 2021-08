Žena 40 godina bila ovisna o dijetalnoj Coca Coli - potpuno joj uništila zdravlje

Abby Ellin, 57-godišnja žena iz SAD-a, razvila je ozbiljnu ovisnost o dijetalnoj Coca Coli koja ju je dovela do velikih problema sa zdravljem i ugrozila joj život.



Još 1982., kao 18-godišnjakinja, počela je piti 3 do 4 limenke popularnog gaziranog pića u danu, a to se nastavilo i kroz sve ove godine. Gdje god bi otišla, priča Ellin, morala je sa sobom imati nekoliko limenki, pogotovo ako je znala da ih nema gdje kupiti.



U jednom periodu je smanjila dnevni unos, ali kako nije bila ljubitelj kave, ujutro nikako nije mogla izbaciti koju limenku Coca Cole. "Kombucha, kava, čaj... Ništa me nije moglo zadovoljiti. Probala sam i beskofeinsku Colu, ali to nije to."



Nedavno se počela osjećati fizički loše, u lijevoj strani trbuha osjećala je pulsiranje, ali liječnici nisu mogli otkriti o čemu je riječ jer CT, kolonoskopija kao ni ultrazvuk nisu pokazivali ništa.

Ubrzo nakon toga i omiljeni napitak počeo je mijenjati okus, osjećala je neku gorčinu, pa je počela taj simptom povezivati s pulsiranjem u trbuhu. Počela je sumnjati da ju kemikalije iz napitka 'grizu' iznutra, a kratko nakon toga počela je osjećati i snažnu bol u abdomenu.



Njezine sumnje pokazale su se točnima, pa je odlučila potpuno izbaciti ovo piće iz svog života.



Istraživala je postoji li zaista ova vrsta ovisnosti, ali nema još dovoljno znanstvenih podataka koji bi to potvrdili. Ipak, naišla je na Facebook grupu koju su osnovali ljudi koji su imali isti problem kao ona. Učlanila se u Diet Soda Coke Drinkers Who WANT to Quit i tako olakšala sebi, ali i drugima proces 'skidanja' s pića, prenosi UNILAD.

