'Napokon sam imala seks s dečkom koji mi se sviđa već 10 godina, ali je on rekao da je to bila pogreška'

- Imala sam seks na jednu noć s muškarcem u kojeg sam potajno zaljubljena već deset godina. No, on je oženjen i nikada ne može biti moj. On je brat muža moje sestre, a kada smo se prvi put upoznali prije deset godine, svi su mislili da ćemo biti zajedno - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Mislila je da mu se sviđa pa je bila potresena kada je jednog dana saznala da ima novu djevojku. Od tada se sve promijenilo i nisu se viđali toliko. No, ostali su prijatelji i ona se dalje nadala da će jednog dana shvatiti da su odlični zajedno.

- Sada oboje imamo 34 godine, a on je oženjen istom ženom. Zajedno imaju dvoje preslatke djece u dobi od četiri i devet godina, a ja sam im kuma. Još sam slobodna. Imao sam nekoliko veza, ali ništa nije uspjelo jer sam uvijek čekala njega. No, prošlog mjeseca me nazvao i rekao da se on i supruga danima svađaju i da mora pobjeći od nje - nastavila je.

Došao je kod nje kako bi se maknuo od doma i počeo joj pričati o njihovim problemima. Ona je tu vidjela priliku te ga poljubila. Ubrzo su stvari eskalirale i završili su u njezinom krevetu. No sljedećeg jutra je izgledao jadno i rekao da je to bila pogreška

- Rekao mi je da je pogriješio i da se to ne može ponoviti. Sada ga želim više nego ikad, ali znam da nikada ne bi ostavio svoju obitelj zbog mene, pa kako da ga prebolim? Nije tako jednostavno kao blokirati njegov broj. Na kraju krajeva, on mi je još uvijek šogor, a ja sam i dalje kuma njegovoj djeci. -

- Bit će teško zbog vaših isprepletenih života, ali ograničite kontakt s njim što je više moguće. Sada imate svoj odgovor. On nikada neće napustiti svoju obitelj pa morate nastaviti i početi stvarati vlastiti život. Usredotočite se na nova prijateljstva i prilike. Zaboravite na mogućnost da za vas dvoje postoji budućnost i moći ćete sretno krenuti dalje - odgovorila joj je stručnjakinja Deidre.

