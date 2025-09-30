Vrijeme je da proslavimo žene koje mijenjaju Hrvatsku

Hrvatska je bogata poviješću, prirodnim ljepotama i kulturnom baštinom. No, Hrvatsku ne čine posebnom samo prirodna ljepota i šarm, već i ljudi, pogotovo oni koji su oblikovali povijest. U moru zaslužnih imena, Hrvatska je oduvijek imala žene koje pomiču granice. One koje su se usudile prve zakoračiti tamo gdje drugi nisu htjeli ili im nisu dozvolili.

Od Marije Jurić Zagorke i Dore Pejačević do Zlate Bartl i Milke Babović, ali i brojnih znanstvenica, sportašica, poduzetnica i umjetnica jedno je jasno, bez njihovog doprinosa, naša država ne bi bila ista.

Stoga je danas, možda više nego ikad, važno istaknuti snagu, trud i postignuća onih žena koje su svojim znanjem i djelovanjem mijenjale društvo, znanost, umjetnost, sport i gospodarstvo.

Upravo zato, Večernji list ove godine prvi puta dodjeljuje priznanje „Žene koje mijenjaju Hrvatsku“, s ciljem da nagradimo žene čiji rad i inspirativna priča zaslužuju da ih svi čujemo i podijelimo..

Šest kategorija koje slave žensku snagu

Nagrada će se dodjeljivati u šest kategorija:

KATEGORIJA 1: Sport – žene koje su ostvarile značajne rezultate u sportu ili dale doprinos njegovom razvoju.

KATEGORIJA 2: Poduzetništvo – uspješne poduzetnice koje pokreću inovacije i jačaju hrvatsko gospodarstvo.

KATEGORIJA 3: Mlada nada – žene do 25 godina koje svojim radom i angažmanom inspiriraju zajednicu.

KATEGORIJA 4: Inspiracija godine – kategorija otvorena za svaku ženu čiji doprinos prelazi okvire tradicionalnih kategorija.

KATEGORIJA 5: Znanost – žene koje ostvaruju vrhunske rezultate u istraživačkom i akademskom području.

KATEGORIJA 6: Umjetnost – umjetnice koje svojim radom oblikuju kulturni identitet Hrvatske.

Vrijeme je za priznanje

Prijave su otvorene od 30. rujna do 15. studenog 2025. u 23:59, a pravo prijave imaju sve žene iz Hrvatske koje svojim radom, talentom i upornošću mijenjaju našu stvarnost. Na kraju procesa, stručni žiri odabrat će dobitnice koje će krajem prosinca ponosno stati na pozornicu i primiti priznanje i vrijedne nagrade.

Prijaviti se možete putem obrasca niže:

Svaka žena nosi priču

Ova nagrada nije samo priznanje najboljima, već i podsjetnik svim ženama da njihova priča može inspirirati druge te da promjena kreće od nas samih. Jer svaka žena na svoj način može promijeniti Hrvatsku na bolje.

Budite s nama kada ćemo to priznati, proslaviti i podijeliti s cijelom Hrvatskom.