Dodijeljene Večernjakove nagrade za Žene koje mijenjaju Hrvatsku: evo tko su dobitnice prvog izdanja priznanja

Večernji list održao je prvu svečanu dodjelu priznanja Žene koje mijenjaju Hrvatsku, posvećenu ženama koje svojim znanjem, hrabrošću i predanošću mijenjaju hrvatsko društvo nabolje – ali i s jasnom porukom da ravnopravnost još uvijek nije završena priča.

Među čak 130 prijavljenih kandidatkinja, tročlani žiri Večernjeg lista odabrao je šest iznimnih žena koje svojim primjerom potvrđuju da vizija, hrabrost i vjera u sebe imaju snagu pokrenuti stvarne i trajne promjene.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Okupljene je pozdravila i dobitnicama uručila priznanja direktorica Večernjeg lista Ivana Krajinović, i to u obliku ručno izrađenih statua koje je osmislio i izradio akademski kipar Tomislav Hršak, član Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Autorova ideja bila je da statua, osim što simbolizira priznanje, bude i jedinstveno umjetničko djelo koje se dodjeljuje odabranim ženama. Prikazuje mlađu ženu nedefiniranog lica, čime dobiva univerzalnost i simbolizira sve žene. S rukama prekriženima preko prsiju, figura grli samu sebe, dok je frizura djelomično inspirirana antičkim kipovima Venere. Cijelo djelo modelirano je grubljom teksturom, kojom se naglašava snažan i izgrađen karakter žene – njezina unutarnja snaga, odlučnost i dostojanstvo.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

„Ova nagrada proizašla je iz istoimenog projekta koji smo pokrenuli prošle godine s jasnim ciljem – osnaživanja žena u našem društvu. Željeli smo otvoriti vrata svima koji svojim radom i djelovanjem donose pozitivne promjene te stvoriti prostor za dijalog, razmjenu iskustava i međusobnu podršku. Večeras slavimo zajedno – sa svim ženama koje su dobitnice priznanja, kojima od srca čestitam, ali i sa svima onima koje su bile nominirane. U Večernjem listu svjesni smo svoje važne i odgovorne uloge u društvu te želimo i dalje podržavati ovakve projekte i stvarati nove platforme koje potiču pozitivne promjene. Zahvaljujem i svim sugovornicima koji su na našim panelima nesebično dijelili svoja znanja i iskustva, svim partnerima koji su prepoznali našu ideju i podržali je, kao i mom timu koji predano, iz mjeseca u mjesec, organizira ovakve susrete. Hvala i našim čitateljima koji vjerno prate sadržaj koji stvaramo“, kazala je Krajinović.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Dobitnice priznanja

Kategorija Sport – Dora Mlinarić

Napustivši sigurnu i dobro plaćenu karijeru u IT sektoru, preselila se u Knin gdje je sportsku infrastrukturu gradila doslovno od nule. Suosnivačica je Atletskog kluba Knin, koji danas okuplja više od 150 djece i mladih te s njima svakodnevno radi kroz vrtićke skupine i atletsku školu. Osnovala je i fitness centar u kojem redovito trenira više od 100 žena. Suorganizatorica je Krčić Traila, utrke koja je već na svom trećem izdanju okupila više od 600 natjecatelja te kroz sport potiče razvoj lokalne zajednice.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

„Osjećaj je zaista lijep, pogotovo jer još uvijek ne znam tko me prijavio. Pitala sam prijatelje, pitala sam i dečka, ali nitko ne priznaje – zato posebno zahvaljujem toj osobi, tko god ona bila. Planova, naravno, ima puno. Trenutačno nam je fokus otvaranje sportskog vrtića, koji nas čeka za dva mjeseca. Svake godine podižemo ljestvicu i uvodimo nove programe kako bismo uključili što više ljudi u sport. Počinje i sezona natjecanja s djecom, a s novom generacijom atletičara idemo na natjecanja, što je velik dio mog, ali i njihovog života. U planu nam je i širenje kluba u manja mjesta oko Knina, kako bi i tamošnja djeca imala priliku sudjelovati u sportskim aktivnostima, kao i razvoj novih sportskih i turističkih priča iz Knina – o kojima ćete, vjerujem, uskoro još čuti“, poentirala je Dora Mlinarić.

Kategorija Mlada nada – Mia Pečnik

Jedna od najistaknutijih hrvatskih pijanistica, dobitnica je više od 80 prvih i posebnih nagrada na domaćim i međunarodnim natjecanjima te je više od 30 puta nastupila kao solistica s orkestrima u Hrvatskoj i inozemstvu. Nastupala je u prestižnim dvoranama u Rimu i Kuvajtu, a trenutačno pohađa poslijediplomske glazbene studije u Londonu i Kölnu. Poseban naglasak stavlja na izvođenje djela hrvatskih skladateljica, sustavno promovirajući hrvatsku glazbenu baštinu na međunarodnoj sceni.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

„Želim iskreno zahvaliti Večernjem listu, osobito zato što sam tek na početku svog profesionalnog puta. Ova nagrada za mene je potvrda da se isplati ostati vjerna sebi i svom glasu, čak i kada je put trnovit. Doživljavam je kao snažan vjetar u leđa i dodatnu motivaciju da nastavim učiti, raditi i graditi svoju karijeru“, istaknula je na dodjeli priznanja Mia Pečnik.

Kategorija Poduzetništvo – Ines Slunjski

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Samo s 23 godine osnovala je vlastitu tvrtku i u Varaždin dovela franšizu Malac Genijalac, kroz koju je do danas prošlo više od 1000 djece. Kupnjom master franšize Edukido izgradila je mrežu od više od 20 franšiznih partnera diljem Hrvatske, omogućivši samozapošljavanje mladih i žena. Kroz Edukido programe prošlo je više od 3500 djece u redovnim aktivnostima i radionicama, a organizirala je i državna natjecanja s više od 1000 sudionika te proširila poslovanje na regionalno tržište.

Kategorija Znanost – Ivana Tlak Gajger

Profesorica je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i međunarodno priznata znanstvenica. Aktivno surađuje s pčelarima i zakonodavcima te razvija znanstveno utemeljene modele zaštite pčela i biološke raznolikosti. Dobitnica je Nagrade HAZU-a za najviša znanstvena dostignuća, a tri godine zaredom uvrštena je među 2 % najutjecajnijih znanstvenika svijeta prema istraživanjima Sveučilišta Stanford. Osnivanjem Edukativno-arhivske postaje za pčelarstvo dodatno je pridonijela popularizaciji zaštite pčela.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

„Život me prirodno odveo u to područje. Zapošljavanjem na Veterinarskom fakultetu, kao asistentice na Zavodu za biologiju i patologiju riba i pčela, zatekla sam situaciju u kojoj se tim područjem trenutačno nitko sustavno nije bavio. Upravo zato bilo je logično da upišem doktorski studij i posvetim se istraživanju zdravlja pčela, čime se kontinuirano bavim već 21 godinu. U posljednjih petnaestak godina na globalnoj se razini sve češće govori o ozbiljnoj zdravstvenoj krizi u pčelarstvu, ali i o padu brojnosti te promjenama u zdravlju pčela općenito. Zbog toga se osnivaju brojne međunarodne institucije, poput europskog referentnog laboratorija za bolesti pčela. Posebno smo ponosni što u Zagrebu takav laboratorij postoji još od 1936. godine“, rekla je Ivana Tlak Gajger.

Kategorija Umjetnost – Melinda Šefčić

Vizualna umjetnica i edukatorica međunarodnog ugleda realizirala je više od 35 autorskih i istraživačkih projekata te više od 300 murala u bolnicama, zatvorima i javnim institucijama, od kojih je 40 osobno izvela. Mentorirala je više od 150 studentskih murala i aktivno povezala obrazovanje s društveno odgovornom umjetničkom praksom. Njezini su projekti prepoznati na europskoj razini, a hrvatski model integracije umjetnosti i zdravlja predstavila je brojnim europskim partnerima.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

„Iskrene zahvale Večernjem listu na ovom priznanju. Poanta je u kvalitetnoj edukaciji – u razumijevanju utjecaja umjetnosti, boje i oblika. Kada se to znanje poveže s psihologijom i kontekstom u kojem živimo, nastaje cjelina koja ima stvaran i mjerljiv utjecaj na mentalno zdravlje ljudi“, ukazala je Melinda Šefčić.

Kategorija Inspiracija godine – Jovana Čutul

Politologinja koja kroz dugogodišnji rad sustavno razvija projekte usmjerene na osnaživanje i povezivanje žena, osobito u otočnim sredinama. Osnivačica je udruge „Žene za otok” i autorica programa „Aktivne otočanke”. Pokrenula je konferenciju „Island Business Women” te projekte „Žene – krila i korijeni”, „Boja je zlatna” i „Na pola puta”. Autorica je knjige „Žene koje pokreću”, a djeluje i u institucionalnom sektoru kao predsjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova te kroz rad na EU projektima.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

„Iza svega ovoga stoje žene s cijele obale, po uzoru na inicijativu Žene za otok. Organizirale su se udruge u Gorskom kotaru, na Pagu i Pašmanu, educirale smo žene dubrovačkog i šibenskog arhipelaga, bile smo u Istri. Danas iza sebe imamo snažnu i povezanu zajednicu. Upravo zato mi je posebno drago stajati ovdje i predstavljati sve te žene. Iza nas je velik posao, nije bilo lako i bilo je mnogo izazova, ali danas smo ovdje – i na tome vam iskreno hvala“, navela je Jovana Čutul na dodjeli priznanja Žene koje mijenjaju Hrvatsku.

Inicijativa koja mijenja društvo

Iako žene čine snažan i nezaobilazan dio društva, i dalje se suočavaju s brojnim nejednakostima – od razlika u plaćama i mirovinama do nedovoljne zastupljenosti na vodećim pozicijama. Upravo su ti izazovi bili povod za pokretanje ove inicijative: kako bismo otvorili prostor za dijalog, ponudili rješenja i aktivno podržali žene u njihovim profesionalnim ambicijama. Jer snažne žene temelj su zdravog i uspješnog društva.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Tijekom dvije godine projekta okupili smo i povezali stotine žena, proveli relevantna istraživanja, otvorili važne društvene razgovore kroz panele i medijski prostor te izgradili platformu koja ne govori samo o problemima, nego potiče konkretne promjene.

Projekt Žene koje mijenjaju Hrvatsku nagrađen je i regionalnim priznanjem struke na nagradi SomoBorac, kao jedan od najboljih društveno odgovornih projekata u regiji. Ovo priznanje potvrđuje da je tema ravnopravnosti žena ne samo važna, već i relevantna, snažna i prepoznata kada se o njoj govori odgovorno, argumentirano i s jasnom namjerom da se potaknu promjene.

Zahvaljujemo partnerima koji su podržali projekt: BAT, Franck, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska poštanska banka, Hrvatska elektroprivreda, Hrvatska pošta, Raiffeisenbank Hrvatska, Spar Hrvatska, Telemach, Visit Zagreb County i Atlantic Grupa.