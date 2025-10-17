Od Tine Turner do IT industrije: Nisu čekale da ih netko prepozna već su same promijenile pravila igre

U zagrebačkom hotelu Mövenpick, u elegantnoj, ali opuštenoj atmosferi održan je još jedan panel u sklopu projekta Žene koje mijenjaju Hrvatsku u organizaciji Večernjeg lista. Tema posljednjeg panela bila je “Moćne. Poduzetne. Utjecajne. Tko su žene u IT-u, sportu, umjetnosti i biznisu?”, a kao i do sada, panel je moderirala Antonija Mandić. Još jedan povod za ovaj panel bilo je plasiranje projekta Žene koje mijenjaju Hrvatsku u finale nagrade SoMoBorac 2025 što je dokaz da i drugi prepoznaju kako snaga, znanje i upornost žena nisu iznimka, nego pokretačka sila suvremenog društva.

Antonijine gošće na ovom panelu bile su četiri iznimne žene: Nataša Zec, CEO IT kompanije Pontis Technology, Ivona Brnelić, nekadašnja plesačica svjetskih pozornica, danas vlasnica agencije za luksuzne nekretnine Remington, Mia Jurilj Sajko, neurokirurginja u KBC-u Sestre milosrdnice, te Martina Miholić, multimedijalna umjetnica i izvršna producentica Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Iako je svaka gošća došla iz potpuno drugog svijeta, ipak su sve povezane istom karakteristikom i životnom filozofijom, strašću i hrabrošću da žive po svom.

16.10.2025., Zagreb- Panel Žene koje mijenjaju Hrvatsku u organizaciji Vecernjeg lista. Panelistice su Ivona Brnelic, Mia Jurilj, Nataša Zec i Martina Miholic. Moderatorica je Antonija Mandic.. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Od pravnice do IT liderice

Nataša Zec prisjetila se kako je iz svijeta prava završila u svijetu programera i softvera. „To je pitanje koje su mi najčešće postavljali, odmah nakon onog ‘kad ćeš se udati, pa kad će dijete, kad ćeš drugo dijete’.“ - kroz smijeh j objasnila Nataša. Danas, nakon petnaest godina u industriji, vodi globalnu IT kompaniju sa 120 zaposlenika. „Nisam znala ništa o tehnologiji, ali znala sam da volim ljude. Ispostavilo se da je to najvažnije.“

Zec otkriva da posao prvenstveno vodi srcem. „Ponekad možda i previše dijelim sa svojim zaposlenicima, znaju čak i kad mi se pas izgubi. Ali vjerujem da se posao ne gradi na hijerarhiji, nego na povjerenju.“ Dodala je i da ženama u IT-u treba više vjere u vlastite sposobnosti jer mnoge žene prečesto čekaju da ih netko prepozna, a zapravo, moraju same sebe izgurati naprijed.

Kad zatvoriš jedno poglavlje, otvori se drugo

Bivša plesačica Ivona Brnelić iza sebe ima impresivnu karijeru, od blještavila modnih pista i titula Miss Jugoslavije 1990. godine do dijeljenja pozornice s legendarnom Tinom Turner. Radila je sa svjetskim glazbenicima i nastupala na najvećim pozornicama, a nakon povratka u Hrvatsku otvorila je plesnu školu i fitness centar. No, život nas sve ponekad iznenadi, pa joj je pandemija, kako kaže, okrenula život naglavačke.

„Kad je sve stalo, ja sam se jednostavno prepustila životu. Otkrila sam da imam smisla za interijere, pa su došle i nekretnine.“ Danas vodi agenciju Remington, dio prestižne mreže Christie’s International Real Estate. „Kad ti nešto dođe, treba samo hrabro zgrabiti priliku i prepustiti se i onda pomalo, naravno, s puno truda, graditi to.“

Ivona smatra da žene imaju jedinstvenu prednost u poslu jer znaju omekšati situaciju, osjetiti osobu. Ženama ne treba ego, ne moraju se dokazivati i to je ženska snaga.

Neurokirurgija bez straha

Za Miu Jurilj Sajko, neurokirurgiju nije izabrala slučajno. „Zaljubila sam se u medicinu još kao dijete, promatrajući djeda pedijatra. Nakon što sam radila u Hitnoj pomoći, više me ništa ne može iznenaditi.“

Smireno, ali odlučno, govorila je o profesiji koja se često smatra „muškom“. „Kad žena dobije specijalizaciju iz neurokirurgije, uvijek čuješ: ‘Pa to je teško, pa to nije za tebe.’ Ali to se mijenja. Znanje i predanost brišu razlike.“

Istaknula je kako su strast i entuzijazam ono što je najbitnije jer s vremenom stvari i posao uđu u rutinu. “Ponekad smo i umorni, ali u ovom slučaju najljepše mi je zaista kad od pacijenta dobijem nekakav feedback. Da znam kako smo im pomogli i svojim pristupom i svojim razgovorom nakon operacije.“

Umjetnost, disciplina i doza menadžmenta

Martina Miholić, umjetnica koja je djelovala i u Londonu i u Zagrebu, donijela je perspektivu kreativnog svijeta. „London je ogroman, prepun umjetnika. U Hrvatskoj je manja scena, ali i više prostora za autentičnost.

Govoreći o realnosti umjetničkog života rekla je kako umjetnik danas mora biti i menadžer i promotor i sam svoj PR. Romantična slika slikara koji stvara u ateljeu i čeka da ga netko otkrije više ne postoji. Za nju, hrabrost znači vjerovati procesu, ali bitno je i preispitivati svoje motive: „Ja zaista smatram da je bitno jako bitno preispitivati ono što radiš. Jedno je imati taj mladenački impuls koji moraš imati za hvatati svaku priliku i to je dio jednog iskustva. Ali, prije ili kasnije zaista moraš sam sebe pitati što je to što radiš, na koji način radiš. Što je tvoj nekakav future plan i slično?“

Strast kao zajednički nazivnik

Zajednička poruke za kraj bila je kako je strast temelj svakog uspjeha. Publika je panelistice ispratila dugim pljeskom, a panel je završio u tonu optimizma i podrške, baš onako kako i treba završiti svaka priča o ženama koje, svaka na svoj način, mijenjaju Hrvatsku.

Za kraj, ako poznajete ženu koja pokreće, inspirira i mijenja svijet oko sebe, sada je pravi trenutak da njezina priča bude ispričana. Projekt Žene koje mijenjaju Hrvatsku poziva sve da prijave one koje pomiču granice, u znanosti, umjetnosti, sportu, poduzetništvu, obrazovanju ili svakodnevnom životu. Jer iza svake promjene stoji netko tko se usudio, a vrijeme je da te žene dobiju priznanje koje zaslužuju. Prijave su otvorene do 15. studenoga na portalu Večernjeg lista.