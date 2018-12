Zamatate ostatke hrane u aluminijsku foliju? Nemojte!

Prosinac je vrijeme u kojem ćemo, najvjerojatnije, najčešće koristiti aluminijsku foliju. Osim za pečenja, mnogi će je upotrebljavati i za spremanje ostataka obroka u hladnjak. Iako da gotovo nema kućanstva u kojem se to nije napravilo barem jednom, stručnjaci savjetuju kako je to jako loša odluka.

Ostaci hrane mogu ostati svježi u hladnjaku i do četiri dana ako se pravilno skladište. Mnogima to znači staviti ostatke hrane na tanjur i prekriti aluminijskom folijom i pospremiti u hladnjak do iduće konzumacije.

Ipak, ma koliko jednostavno to sve izgleda, ipak bismo to trebali izbjegavati. Neke bakterije, poput Bacillus cereus, ostaju na namirnicama i nakon kuhanja, a ostaci hrane koji ostaju na sobnoj temperaturi dulje od dva sata, odlična su "hrana za bakterije" koje će se dalje brzo razmnožiti, upozorava američki Washington State Department of Health.

Prekrivanje hrane aluminijskom folijom ostavlja dovoljno zraka bakterijama da se razmonažavaju na hrani koju pospremate u hladnjak stoga bismo trebali izbjegavati skladištiti na takav način. Puno bolja opcija je hranu spremati u posude u koju neće ulaziti zrak kako bi namirnice dulje ostale svježe, upozorava Lindsay Malone, nutricionistica i dijetetičarka iz Cleveland Clinic.

Pojasnila je kako je zlatno pravilo pospremanja ostataka hrane u plitke posude kako bi se hrana brže i lakše ohladila u hladnjaku i spriječilo se širenje bakterija.