74-godišnjakinja bez bora otkrila tajnu svog izgleda: 'Kunem se u ovu domaću kremu koju svi možete napraviti'

Društvene mreže zapalile su se nakon što je kći jedne vitalne 74-godišnjakinje počela dijeliti snimke njezina nevjerojatno mladolikog lica i besprijekorne figure. U nedavnom TikTok videu koji je postao viralan, otkrila je strogo čuvanu tajnu: recept za domaću kremu kojom njezina majka održava kožu zategnutom i svježom. Poruka pratiteljima bila je jasna – zaboravite na basnoslovno skupe preparate za lice; rješenje se krije u jednostavnoj kućnoj radinosti. Cijeli postupak pripreme toliko je lagan da ga svatko može ponoviti, a potrebna su tek dva moćna sastojka.

Temelj ove 'čudesne' mješavine je pristupačni vazelin, koji se miješa s madekasozid kremom. Madekasozid je zapravo visokopročišćeni aktivni spoj dobiven iz biljke Centella asiatica, u svijetu ljepote poznatije kao cica ili tigrova trava. Kći je objasnila kako njezina majka redovito kombinira vazelin s bilo kojom kremom na bazi ovog sastojka, koji je pravi hit u korejskoj kozmetici i dermatološkim ordinacijama zbog svoje sposobnosti da ekspresno obnavlja kožnu barijeru i briše tragove starenja.

Postupak pripreme je vrlo jednostavan i brz, a sve što je potrebno jest uzeti malu količinu vazelina i pomiješati je s madekasozid kremom. Smjesa se potom nježno umasira na područje vrata i na bore smijalice. U videu koji je postao viralan, starija gospođa nazvala je ovu mješavinu čudesnom, a kao dodatan savjet preporučila je da se istovremeno rade i vježbe za "pureći vrat". Jedna od takvih vježbi je pritiskanje jezika o nepce kako bi se mišići vrata zategnuli, što uz redovitu primjenu kreme daje još bolje rezultate.

Kći je dodala kako je njezina majka oduševljena rezultatima. "Mama kaže da je učinila čuda za njezin vrat", napisala je, potičući i druge da isprobaju ovaj jednostavan i jeftin recept. Sudeći po izgledu njezine majke, ova domaća krema zaista djeluje, a njezina zategnuta koža bez izraženih bora najbolji je dokaz učinkovitosti.

Ljudi su brzo preplavili odjeljak za komentare svojim iskustvima i dojmovima. Jedan korisnik je napisao: "Moj brat ima 42 godine i ima glatko, dječje lice bez ijedne bore. Ljudi mu govore da izgleda kao da je u dvadesetima! Pitao sam ga što koristi, a on je rekao da umjesto losiona nanosi vazelin." Druga korisnica se složila, dodavši kako je njezina majka cijeli život koristila vazelin na licu.

Mnogi su bili šokirani izgledom 74-godišnjakinje, a neki nisu mogli vjerovati u njezine godine. "Sedamdeset četiri?! Nema šanse. Izgleda kao da ti je sestra!" inzistirao je treći komentator. Jedna je osoba podijelila i iskustvo s dermatologom: "Izrezali su mi madež na leđima radi testiranja i dermatolog je stavio vazelin na ranu te mi rekao da ga ponovno nanesem pri promjeni zavoja. Bio sam šokiran, ali kažu da je izvrstan za upotrebu!"