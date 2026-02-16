Naši Portali
Kuhinja je srce doma i mjesto okupljanja

Hrvati i dalje biraju kuhanje kod kuće i zajedničke obroke s ukućanima, pokazuje novo istraživanje tvrtke IKEA

IKEA
Foto: IKEA
16.02.2026.
u 10:00

Navike vezane uz obroke i kuhanje mijenjaju se diljem svijeta. Užurbana svakodnevica donosi nove rituale pa tako 18 % ispitanika na globalnoj razini jede na kauču, 4 % u krevetu, a 4 % stojeći u kuhinji. U Hrvatskoj kuhanje i zajednički obroci i dalje predstavljaju važan segment života, doživljavaju se kao prilika za zajedničko okupljanje, razgovor i povezivanje. Tako većina Hrvata svaki dan jede zajedno s ukućanima, a njih 48 % i dalje preferira kuhinjski stol kao mjesto gdje se okupljaju, pokazuju podaci globalnog IKEA istraživanja. Zanimljivo, Amerikanci i Mađari dvostruko su skloniji jesti u krevetu u odnosu na druge nacionalnosti (9 % naspram 4 %), a Britanci su gotovo tri puta skloniji tome da uopće nemaju blagovaonski stol od globalnog prosjeka. Podaci su to istraživanja o kuhanju i prehrani “Cooking & Eating” koje je obuhvatilo više od 32.000 ispitanika u 31 zemlji, uključujući Hrvatsku. 

Kad se ljudi dobro osjećaju u svojim kuhinjama, više kuhaju, više se okupljaju i više dijele 

Istraživanje je pokazalo da 75 % Hrvata svakodnevno ruča s ukućanima, a 60 % ih večera u društvu. Doručak je jedini obrok kojeg 56 % ljudi jede samo. Unatoč užurbanoj svakodnevici, Hrvati ostaju nacija koja i dalje preferira kuhanje kod kuće, a priprema obroka i dalje je dio svakodnevne rutine. Naime, gotovo 70 % ispitanika izjavilo je da hranu iz restorana ne naručuje ili to čini rjeđe od jednom tjedno, a gotovo polovica ispitanih izjavila je da većinu dana u tjednu kuhaju kod kuće. Prilikom kuhanja preferiraju svježe namirnice i jednostavne recepte. 

IKEA
Foto: IKEA

Tijekom zajedničkih obroka, gotovo polovica njih koristi vrijeme za razgovor o svakodnevnim događajima, vijestima i svemu što se dogodilo tijekom dana. To potvrđuje da su zajednički obroci i mali rituali oko stolavažan dio svakodnevice u hrvatskim domovima. Blagovaonski stol ostaje mjesto gdje se razmjenjuju priče i njeguju međuljudski odnosi. 

Hrvati večeraju nešto kasnije od globalnog prosjeka, većinom oko 19 sati, a okus je na prvom mjestu. Većina ispitanika (60 %) daje prednost okusu u odnosu na jednostavnost i brzinu pripreme, zdravije opcije ili budžet. Kada je riječ o izboru jela, gotovo polovica najviše uživa u okusima koji ih podsjećaju na djetinjstvo. 

IKEA
Foto: IKEA

Pametna rješenja za svakodnevne izazove u kuhinji 

Kad je riječ o izgledu i praktičnosti kuhinje, ispitanici se slažu da u svakodnevnoj pripremi hrane često nedostaje prostora - bilo da je riječ o nedostatku radne površine (18 %), dodatnog prostora za pohranu (25 %) ili generalno premaloj kuhinji (27 %). Ipak, 33 % ljudi u Hrvatskoj kaže da je zadovoljno svojom kuhinjom, bez obzira na njenu veličinu. 

Ovi rezultati potvrđuju da dobra kuhinja danas ne mora biti velika - mora biti opremljena funkcionalnim, pristupačim i prilagodljivim rješenjima koja odgovaraju svakodnevnom životu. 

Manje otpada, promišljenije kupovne navike 

Hrvati su ekološki osviješteni te njih 56 % kaže da u svom kućanstvu ne bacaju puno hrane. Gotovo 40 % ljudi kupuje namirnice nekoliko puta tjedno, pretežito u supermarketima. Istodobno raste svijest o odgovornijem odnosu prema hrani: 36 % ispitanika planira svoje obroke i kupuje prema unaprijed pripremljenom popisu, a njih 54 % koristi višekratne vrećice. 

IKEA
Foto: IKEA

Rezultati pokazuju da se sve više promišlja o odlukama vezane za kuhinju - kupuje se pažljivije, hrana se koristi do isteka roka trajanja i manje se baca u otpad. S fokusom na dostupnost i stvarne potrebe kućanstava, IKEA nastavlja razvijati rješenja koja podržavaju održivije kuhinjske navike, od smanjenja potrošnje vode i energije do lakšeg planiranja obroka te bolje organizacije i pohrane hrane. 

Cooking & Eating Report donosi priče o svakodnevnim navikama, malim ritualima, trenucima koji ljude okupljaju oko hrane i vremena provedenog kod kuće. 

Više od 80 godina, IKEA proučava i nastoji razumjeti život kod kuće. Zato je misija tvrtke učiniti kuhanje i objedovanje kod kuće jednostavnijim, radosnijim, održivijim i pristupačnijim što većem broju ljudi, bez obzira na budžet, prostor ili stil života. 

Više informacija o IKEA Cooking & Eating istraživanju dostupno je ovdje

IKEA
Foto: IKEA

O IKEA istraživanju kuhanja i prehrane 

Istraživanje je za tvrtku IKEA proveo YouGov na uzorku od 31.689 sudionika u 31 Ingka tržištu. Terensko istraživanje provedeno je između kolovoza i rujna 2025. na nacionalno reprezentativnom uzorku prilagođenom prema spolu, dobi, geografiji i prihodima. Cooking & Eating izvješće o kuhanju i prehrani dovršeno u siječnju 2026. te donosi nove uvide u globalne navike kuhanja i objedovanja kroz četiri tematska poglavlja: Comfortable Chaos, Discomfort Foods, The Social Pressure Cooker i Resetting the Table. 

Rezultati pridonose dubljem razumijevanju načina na koji ljudi danas kuhaju i konzumiraju hranu te podržavaju IKEA viziju stvaranja boljeg svakodnevnog života za što veći broj ljudi. 

Ključne riječi
IKEA

