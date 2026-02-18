Kako koristiti Cloud Dancer, Pantone boju godine 2026. u uređenju interijera?

Cloud Dancer, Pantone boja godine 2026., nježna, eterična nijansa bijele koja balansira između toplih i hladnih tonova, donosi osjećaj jasnoće, smirenosti i novog početka u dizajnu i načinu življenja. To je boja koja poziva da se uspori, osjeti prostor i stvori dom koji ne samo da izgleda lijepo – nego se tako i osjeća.

Koje proizvode u novoj Pantone boji možete pronaći u Lesnini XXXL i kako ovu boju koristiti u interijeru?

Cloud Dancer je idealna kao osnovna boja zidova, stropova ili većih ploha. Ovakav svijetli ton pomaže da prostor diše, čini ga prostranijim i vizualno „mirnijim“, što je posebno važno u urbanim stanovima ili manjim interijerima. Međutim, i namještaj poput sjedećih garnitura, fotelja ili ormara u svjetlijim krem, bež ili tamnijim prirodnim tonovima sjajno se izražavaju u Cloud Dancer boji. Jednako je prikladna za dnevni boravak ili spavaću sobu kao i za kuhinju ili kupaonicu. Odabirom uređenja u ovoj modernoj boji i njenim tonovima prostor dobiva suptilnu dinamiku, ali i dalje ostaje elegantan.

Foto: Lesnina XXXL

Kutna garnitura prirodno je središnji komad dnevnog boravka, a modeli u bijelim ili krem tonovima vizualno otvaraju prostor i čine ga svjetlijim. Ugođaj se može zaokružiti dekorativnim jastucima raznih tekstura i boja koje unose toplinu, dok fotelje iz Lesnine u nijansi Cloud Dancer dodaju dozu sofisticiranosti. Nezaobilazani elementi kojima se efektno možete upotpuniti atmosfera su detalji poput vaza , svijećnjaka i manjih ukrasa.

Savršena podloga za detalje i teksture

Cloud Dancer, kao nježna i umirujuća nijansa, idealna je baza koja dopušta da namještaj, teksture i dekor zablistaju. Drveni elementi, tekstil s uzorcima i metalni detalji u takvom interijeru dobivaju dodatnu pažnju i jasnoću.

Foto: Lesnina XXXL

Zaokružite dojam izborom zavjesa , tepiha , jastuka ili posteljine u pastelnim, toplim ili zemljanim tonovima iz ponude Lesnina XXXL trgovina, koji Cloud Dancer prostoru daju toplinu i osobnu notu.

Kako bi nijansa poput Cloud Dancera pokazala svoju pravu ljepotu u interijeru je ključna i rasvjeta . Pod hladnim svjetlom može djelovati modernije i svježije, pod toplim svjetlom postaje mekša, ugodnija i toplija, dok pod prirodnim dnevnim svjetlom stvara smirijući efekt.

Foto: Lesnina XXXL

Vrijeme je za novu estetiku prostora

Cloud Dancer nježno podsjeća na trend soft minimalizma, dizajn koji naglašava funkcionalnost, jasnoću i podsvjesnu smirenost. Ova boja savršeno funkcionira kod različitih uređenja interijera, i u skandinavskim, modernim industrijskim, ali i u klasičnim interijerima.



Inspiraciju za uređenje interijera u Cloud Dancer boji potražite u svim trgovinama Lesnine XXXL kao i na webshopu .

