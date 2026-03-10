Čvarke su prije 'čukci jeli', a danas kad bih imao i pet tona, učas bih ih prodao

Možete li zamisliti veselje velikih i teških poljskih poslova kada je reduša donosila na njivu zatopljeno meso, kobasicu i čvarke od ona dva skromna bravca koja su se u zimu klala za smok? Ili one mesne četvrtke kojima je glavni obrok bila varijanta dinstanog mesa zatopljenog u masti uz temfane krumpire ili sezonsko varivo, zapitali su se svojedobno iz požeškog Gradskog muzeja, koji je godinama projektom Muzej u loncu uspješno dokumentirao tradicijske gastronomske običaje zapadne Slavonije, a u ovom slučaju slatinskog područja, Sopja, Vaške i Čađavice.