Pet jednostavnih koraka: Stručnjakinja otkriva tajne uštede tijekom tjedne kupovini namirnica

Profesorica potrošačke psihologije Cathrine Jansson-Boyd tvrdi da većina potrošača tjednu kupovinu obavlja „na auto-pilotu”. Odlaze u iste trgovine i svaki tjedan kupuju iste proizvode, istih proizvođača. Takva rutina, iako zvuči logično i produktivno, povećava troškove hrane jer kupi rijetko provjeravaju cijene alternativnih proizvoda koji se jeftiniji ili pristupačniji, prenosi metro.co.uk.

1. korak - sastavite listu za kupovinu: Ne kupujte više nego što vam je potrebno. Provjerite što već imate kod kuće. Jedna od najčešćih pogrešaka je odlazak u trgovinu bez prethodne kontrole vaših zaliha. „Ovo je posebno čest način rasipanja novca, jer mnogi proizvodi ostanu neiskorišteni i na kraju završe u smeću“, ističe ova profesorica. Razmislite samo koliko ste puta, nakon što ste već došli u trgovinu, shvatili da ne znate koliko vam je još jaja ili kave ostalo. Što ćete napraviti u takvoj situaciji? Kao i većina kupaca, uzet ćete te proizvode „za svaki slučaj”.

Kad nismo sigurni što nam nedostaje i što nam je potrebno, često uzimamo nepotrebne količine hrane koja na kraju završi u otpadu. Ne držite se slijepo recepta. Ako pripremate određeno jelo, ne znači da morate kupiti svaku namirnicu koja je navedena u receptu. Stručnjakinja preporučuje da najprije provjerite što već imate kod kuće i pokušate neke sastojke zamijeniti onima koje već posjedujete. Tako se može izbjeći kupnja dodatnih proizvoda koji će se kasnije rijetko koristiti.

2. korak - precizno odredite budžet: Odredite se precizan budžet kojega ćete se držati. Profesorica savjetuje da prije odlaska u trgovinu unaprijed odredite iznos koji planirate potrošiti. Postavljanje financijskog okvira pomoći će da se fokusirate na proizvode koji su vam zaista potrebni i da više pažnje posvetite akcijama i popustima.

3. korak - priprema je pola posla: Cijene se mogu razlikovati od trgovine do trgovine. Kupci koji stalno kupuju na istom mjestu često ne primjećuju promjene cijena niti uspoređuju ponudu drugih trgovina, zbog čega dugoročno mogu potrošiti više novca. Vrlo je važno da pratite cijene u svim trgovinama, tj. nemojte svoju kupovinu ograničiti na samo jednu lokaciju ili supermarket. 20 minuta prije odlaska u kupovinu prelistajte online kataloge te pronađite proizvode za koje ste sigurni da su vam potrebni.

4. korak - kolica zamijenite košarom: Ovaj jednostavan psihološki trik omogućit će vam da ne kupujete više nego što vam je doista potrebno. Kupovinu ćete završiti ranije, a vaš račun definitivno će biti manji. Cathrine ističe da kupci prirodno prestanu dodavati nove proizvode u košaru kada im ona postane preteška.

5. korak - pažljivo čitajte cijene: Cijene sa šareno istaknutim popustima i posebnim prilika ponekad znaju zavarati kupca. Osim same cijene proizvoda, važno je provjeriti i cijenu po jedinici, tj. po kilogramu i litri jer nam ona daje dojam u realnu cijenu tog proizvoda. Ova cijena najčešće je napisana malim slovima iznad ili ispod proizvodne cijene.

Neprimjetne promjene tijekom tjedne kupnje mogu značajno smanjiti vaše troškove, vrijeme koje provodite u trgovini i vaš račun. Planiranje, provjera namirnica koje već imate kod kuće i usporedba cijena pomoći će vam da kupujete promišljeno i izbjegnete nepotrebnu potrošnju.