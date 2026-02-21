Mirjana Mikulec Interijeri i Harvey Norman nude besplatno savjetovanje za uređenje apartmana

Uređenje apartmana može biti jednako uzbudljivo koliko i zahtjevno. Odabir pravog stila, funkcionalan raspored namještaja, usklađivanje materijala i boja, sve su to odluke koje značajno utječu na konačni dojam prostora, ali i na zadovoljstvo gostiju koji odluče svoj godišnji odmor provesti upravo u njemu.

Harvey Norman i renomirani Mirjana Mikulec Interijeri studio donose jedinstvenu priliku za besplatno stručno savjetovanje za sve koji žele svoj apartman učiniti pamtljivim, posebnim i uspješnijim za sezonu 2026. godine.



Što vas očekuje?

Foto: Promo

Tijekom četiri subote u ožujku, 7., 14., 21. i 28. ožujka, tim stručnjaka iz Mirjana Mikulec Interijer studija bit će vam na raspolaganju u Harvey Norman poslovnicama u Zagrebu, Rijeci i Puli.

Savjetovanja se održavaju od 12:00 do 16:00 sati, a svaki termin traje do 30 minuta tijekom kojih će vrsni stručnjaci pregledati vaš prostor, pronaći potencijal i predložiti konkretna rješenja prilagođena vašem budžetu i stilu!



Tko stoji iza savjetovanja?

Foto: Promo

Mirjana Mikulec jedno je od najprepoznatljivijih imena hrvatskog dizajna interijera. Poznata široj javnosti po televizijskim emisijama posvećenim uređenju prostora te brojnim uspješno realiziranim projektima, Mirjana i njezin tim donose kombinaciju kreativnosti, stručnosti i praktičnog iskustva. Ovo savjetovanje je prilika da dobijete personalizirani uvid od istih stručnjaka koji stoje iza nekih od najljepših interijera u Hrvatskoj. Sve to bez ikakvih troškova.



Kome je savjetovanje namijenjeno?

Foto: Promo

Savjetovanje je idealno za sve koji žele izvući maksimum iz svog prostora. Ako po prvi puta opremate apartman i ne znate odakle krenuti, ovo je savršena prilika da izbjegnete skupe pogreške i odmah krenete u pravom smjeru. Vlasnici postojećih apartmana koji žele osvježiti interijer dobit će konkretne ideje kako s pametnim promjenama postići potpuno novi izgled. A za vlasnike apartmana i kuća za odmor koji se pripremaju za nadolazeću turističku sezonu, ovo savjetovanje može biti ključna prednost, jer uz kvalitetno uređen smještaj jedan ste korak bliže k boljim recenzijama i rezervacijama.



Kako se prijaviti?

Foto: Promo

Prijava je jednostavna i potpuno besplatna! Potrebno je samo ispuniti online obrazac i odabrati željeni datum i poslovnicu. Broj termina je ograničen na samo 8 po suboti u svakoj Harvey Norman poslovnici, stoga preporučujemo da svoj termin rezervirate što prije. Prilikom dolaska na savjetovanje, obavezno ponesite fotografije i tlocrte prostora koji želite urediti jer to će dizajnerima omogućiti da vam pruže preciznije i korisnije savjete.



Dodatna pogodnost

Foto: Promo

Uz stručno savjetovanje, dostupni su i posebni popusti na Harvey Norman proizvode za opremanje apartmana. Tijekom cijelog ožujka, Harvey Norman nudi popuste do 60% na širok asortiman proizvoda za uređenje, od namještaja i kuhinja do bijele tehnike i madraca za kvalitetan odmor u svakom rangu budžeta. To znači da savjete stručnjaka možete odmah iskoristiti, i to po iznimno povoljnim cijenama.



Pozivnica

Foto: Promo

Ovakve prilike ne dolaze često. Besplatno savjetovanje s vrhunskim dizajnerima interijera, popusti na proizvode i mogućnost da svoj apartman unaprijedite prije početka sezone. Broj mjesta je ograničen, a interes velik.