Prihvatio izazov svoje supruge: 'Čitav dan sam imao umjetne nokte, evo što se dogodilo'

Mathew Carter kaže da o duljini noktiju nikad nije previše razmišljao sve dok supruga pred njega nije stavila izazov koji mu je, kako sam priznaje, potpuno promijenio perspektivu. U siječnju 2026. njegova mu je žena ustvrdila je kako on ne bi izdržao ni jedan dan s umjetnim noktima. Carter je to shvatio kao provokaciju, kupio je paket dugih press-on noktiju i odlučio ih nositi tijekom jednog dana, a sve je snimao za TikTok. Video je u kratkom roku postao viralan, prikupivši više od 17 milijuna pregleda na TikToku i oko 20 milijuna na Instagramu, piše People.

U snimci se vidi kako se bori s naizgled banalnim stvarima: pokušava otkopčati ruksak, staviti slušalice, vježbati u teretani pa čak i upaliti auto. U jednom trenutku, da bi okrenuo ključ i pokrenuo motor, morao je smisliti 'alternativnu tehniku' i poslužiti se zglobom. Dok se mučio s vezanjem tenisica, sažeto je komentirao: 'Kao da imam kandže.'

Razgovarajući o svom eksperimentu s novinarima, Carter je bio iskren: 'S umjetnim noktima ništa nije lako.' Dodao je i da je gotovo nemoguće normalno obavljati svakodnevne radnje, a zanimljivo je da mu najteži dio nije bio ni tipkanje ni otvaranje zatvarača nego skidanje noktiju. 'Najbolji savjet? Skidajte ih nježno. Boli kad ih čupate!' poručio je svima koji bi možda poželjeli isprobati isto.

Publika je, naravno, uživala u njegovoj muci. Komentari su se nizali, a Carter priznaje da je bio jako iznenađen reakcijom i razinom interesa. Na kraju je i sam morao priznati ono što je supruga predvidjela: bila je u pravu. A hoće li to ponoviti? Odgovarajući na to pitanje, kroz smijeh se izvukao diplomatski: 'Ovisi o prigodi.'