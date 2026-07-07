Zaboravite jaja i krušne mrvice: Isprobajte turski trik za najsočnije faširance!

Faširane šnicle jedno su od onih jela koja se često nalaze na obiteljskom jelovniku, no nije uvijek lako postići da ostanu mekane, sočne i kompaktne tijekom pripreme. Ako vam se često događa da se raspadaju u tavi ili nakon prženja postanu suhe i tvrde, možda je vrijeme da isprobate metodu koja se već godinama koristi u turskoj kuhinji. Tajna nije u velikom broju sastojaka ni posebnim tehnikama, već u nekoliko jednostavnih trikova koji značajno utječu na teksturu i okus mesa, piše Krstarica.

Prvi korak je odabir kvalitetnog mljevenog mesa. Umjesto miješanja različitih vrsta mesa, preporučuje se koristiti jednu kvalitetnu vrstu kako bi okus bio što izraženiji. Drugi važan element su začini. Kombinacija kumina, korijandera, slatke paprike i papra daje mesu bogatiju aromu, karakterističnu za turske mesne specijalitete. No, najveća tajna krije se u pripremi luka. Umjesto da ga odmah umiješate u meso, sitno nasjeckani luk kratko potopite u vodu. Ovaj jednostavan postupak ublažava njegovu jačinu i pomaže da meso tijekom pečenja ostane sočnije.

Sastojci:

1 kg mljevenog mesa

1 crveni luk

1 žlica naribanog češnjaka

½ žlice nasjeckanog peršina

Začini (po jednu žličicu ili prilagodite količinu vlastitom ukusu):

mljeveni crni papar

slatka mljevena paprika

kumin

korijander

Priprema: Sitno nasjeckajte luk i potopite ga u hladnu vodu nekoliko minuta. Za to vrijeme u većoj zdjeli pomiješajte mljeveno meso, češnjak, peršin i sve začine. Luk dobro ocijedite pa ga dodajte mesu. Smjesu kratko promiješajte, tek toliko da se svi sastojci povežu. Izbjegavajte dugo mijesiti meso jer upravo pretjerano miješanje može rezultirati tvrdim i žilavim faširanim šniclama. Oblikujte šnicle željene veličine i ostavite ih oko 15 minuta na sobnoj temperaturi prije pečenja. Pržite ih na dobro zagrijanom ulju nekoliko minuta sa svake strane, dok ne poprime lijepu zlatnosmeđu koricu i budu potpuno pečene iznutra.

Ako želite da šnicle ostanu što sočnije, nemojte ih stavljati u tavu odmah nakon vađenja iz hladnjaka. Kratko stajanje na sobnoj temperaturi omogućit će ravnomjernije pečenje. Dogodi li se da vam ostane nekoliko komada za sljedeći dan, preskočite mikrovalnu pećnicu. Umjesto toga, zagrijte ih u tavi uz dvije žlice umaka od rajčice i malo vode. Poklopite tavu i ostavite nekoliko minuta na laganoj vatri kako bi meso ponovno upilo vlagu i ostalo mekano. Poslužite ih uz pire krumpir, pečeno povrće ili svježu sezonsku salatu i uživajte u jednostavnom obroku koji će zahvaljujući nekoliko malih trikova biti puno ukusniji i sočniji.