Mislio je da je istegnuo rame, a onda je dobio dijagnozu koja mu je promijenila život: 'Čekaj, što?'

Znakovi raka mogu se pojaviti u raznim oblicima, ponekad i kao naizgled bezazlena bol u ramenu. U to se na vlastitom primjeru uvjerio Eric Dillon, suprug i otac iz Teksasa, čija je priča snažno odjeknula kao upozorenje svima koji su skloni zanemarivanju signala koje im tijelo šalje. Dillon je za CBS News ispričao kako je nekoliko godina osjećao bol u ramenu, u početku uvjeren da je riječ o istegnuću rotatorne manšete, čestoj sportskoj ili radnoj ozljedi. Posjetio je ortopeda koji ga je uputio na fizikalnu terapiju i program istezanja, što je, činilo se, privremeno i pomagalo. Godine su prolazile, a on je živio s povremenom boli, ne sluteći da se iza nje skriva puno opasniji neprijatelj.

Ključni trenutak dogodio se u svibnju 2024. godine. Dok je obavljao poslove u dvorištu, osjetio je, kako kaže, "jaku bol" u ramenu, neusporedivo jaču od svega što je doživio prije. To ga je napokon natjeralo na detaljnije pretrage. Nakon što je obavio magnetnu rezonanciju, upućen je onkologu, no priznao je da u tom trenutku "nije imao pojma" što ta uputnica uopće znači. Šok je uslijedio čim je ušao u liječničku ordinaciju. "Ušao sam unutra, a ona me pitala: 'Znate li zašto ste ovdje?' Odgovorio sam: 'Imam uputnicu od drugog liječnika za vas'", prisjetio se Dillon. "Rekla je: 'Ja sam ortopedski onkolog... Bavim se rakom.' Ostao sam bez teksta i samo uspio izustiti: 'Čekaj, što?'"

Dijagnoza je bila multipli mijelom, vrsta raka krvi koja se formira u plazma stanicama, jednoj vrsti bijelih krvnih stanica. Prema objašnjenju klinike Mayo, umjesto da proizvode korisna antitijela za borbu protiv infekcija, stanice raka stvaraju nefunkcionalne proteine koji uzrokuju brojne probleme u tijelu, uključujući i bol u kostima. Upravo je to bio simptom koji je Dillon godinama osjećao, a s dijagnozom je već bio donekle upoznat jer su istu bolest imali i njegov rođak te jedan prijatelj. Odmah mu je sastavljen plan liječenja, a ubrzo je dobio i ponudu da se pridruži kliničkom ispitivanju kako bi se vidjelo hoće li mu nova terapija pomoći u ublažavanju simptoma.

Za Dillona, sudjelovanje u kliničkoj studiji predstavljalo je tračak nade i način da preuzme kontrolu nad situacijom. "Biti u kliničkom ispitivanju za mene je bio plus", rekao je za CBS News. "Zbog toga sam se osjećao puno bolje. Dalo mi je malo više kontrole i bolje razumijevanje onoga što se događa." Prošao je kroz osam ciklusa liječenja, što, prema klinici Mayo, obično uključuje kombinaciju ciljanih lijekova, imunoterapije i steroida. Cijeli proces trajao je gotovo godinu dana, a uz standardnu terapiju primao je i eksperimentalni lijek u sklopu ispitivanja.

Ovo su najčešći simptomi raka koje ne smijete ignorirati

Iskustvo Erica Dillona, nažalost, nije jedini slučaj. Mnogi ljudi ignoriraju bolove u ramenu, leđima ili drugim dijelovima tijela, pripisujući ih umoru, vježbanju ili manjim ozljedama, čime odgađaju posjet liječniku. To može dovesti do kasnog otkrivanja ozbiljnih zdravstvenih stanja. Rame je najpokretljiviji, ali ujedno i najnestabilniji zglob u tijelu, zbog čega je podložno ozljedama. Uzroci boli mogu biti brojni, od upale tetiva i burzitisa do artritisa. No, stručnjaci upozoravaju da bol u ramenu ponekad može biti i prenesena bol iz drugih dijelova tijela, ukazujući na probleme s vratnom kralježnicom, srcem, plućima ili čak žučnim mjehurom. U najrjeđim i najozbiljnijim slučajevima, uzrok mogu biti tumori ili infekcije, zbog čega je ključno ne ignorirati uporne simptome.

Brojne priče diljem svijeta potvrđuju opasnost zanemarivanja naizgled bezazlenih bolova. Chris Cook (46), građevinski radnik iz Londona, mjesecima je trpio bol u leđima, vjerujući da je riječ o istegnutom mišiću zbog napornog posla. Hitno je prevezen u bolnicu tek kada su bolovi postali neizdrživi, a dijagnoza je bila šokantna: uznapredovali rak gušterače. Slično iskustvo imala je i Claire Turner (43) iz Oxfordshirea, koja je osjetila oštru bol u ramenu dok je kćeri dodavala kroasan. Liječnici su isprva mislili da se radi o potrganom ligamentu, no kada se pojavila oteklina, daljnje pretrage otkrile su melanom u četvrtom stadiju.

Put do oporavka za Erica Dillona nije bio lak. Kako je ispričao, iskusio je nuspojave kliničkog ispitivanja zbog kojih je morao prilagođavati dozu lijekova. Iako je terapija pomogla, dio stanica raka i dalje je ostao u njegovoj kosti ramena, što je zahtijevalo nekoliko ciklusa zračenja. Trenutak kada je bol u ramenu napokon nestala bio je, kako kaže, neopisiv. "Bilo je nevjerojatno osjećati se oslobođeno od boli i moći nastaviti dalje. Sada je sve predivno", rekao je. Dillon je trenutno u remisiji, redovito posjećuje svog onkologa i uzima dnevnu terapiju kako bi spriječio povratak bolesti. U budućnosti razmatra i mogućnost transplantacije matičnih stanica, no trenutno je zadovoljan svojim zdravstvenim stanjem.

Svoju priču danas dijeli kako bi podigao svijest o simptomima na koje treba obratiti pozornost i kako bi drugima pružio nadu da je remisija moguća, posebno uz pomoć brojnih dostupnih kliničkih ispitivanja. "Ovo nije jedan od onih karcinoma za koje nema lijeka", poručio je Dillon. "Budućnost je svijetla. Mogućnosti su velike." Njegova poruka ključna je za sve koji se suočavaju sa sličnim izazovima: ne odustajte i, što je još važnije, slušajte svoje tijelo i reagirajte na vrijeme.