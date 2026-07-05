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Ljetni hit

Hrskave polpete od tikvica i feta sira: Savršenu ljetnu večeru nadopunite i jednostavnim umakom

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
05.07.2026.
u 09:00

Brzo, jednostavno i prepuno okusa. Hrskave polpete od tikvica i feta sira idealan su izbor za ljetni ručak ili večeru, a uz osvježavajući jogurt umak postaju još ukusnije.

Ljeto je vrijeme kada tikvice preplave tržnice i vrtove. Baš zato savršen je trenutak da isprobate ovaj tradicionalni grčki recept za polpete s tikvicama. Hrskave izvana, mekane i pune mediteranskih okusa iznutra, ove polpete od tikvica i feta sira odličan su izbor za lagani ručak, večeru ili grickanje uz utakmicu. Poslužite ih uz osvježavajući grčki jogurt umak i na stolu ćete imati obrok kojem je teško odoljeti.

Kako prenosi Greek Foodie, grčke polpete od tikvica, poznate i kao kolokithokeftedes, jedno su od najomiljenijih ljetnih jela u Grčkoj. Kombinacija naribanih tikvica, aromatičnog začinskog bilja i slane fete daje im bogat okus, a hrskava korica čini ih još primamljivijima. Budući da je sezona tikvica u punom jeku, sada je pravo vrijeme da isprobate ovaj recept.

Sastojci: 

  • 4 srednje tikvice
  • 2 mlada luka
  • 300 g feta sira
  • svježe metvice, bosiljka i kopra po želji
  • 2 limuna
  • 2 jaja
  • 95 g glatkog brašna
  • 45 ml maslinova ulja
  • 1 žličica čili pahuljica
  • 1 žličica mljevenog kima
  • ¼ žličice mljevenog korijandra
  • sol i svježe mljeveni papar

Priprema: Tikvice naribajte, posolite ih i ostavite u cjedilu desetak minuta kako bi pustile višak tekućine. Nakon toga ih dobro iscijedite rukama ili žlicom. Mladi luk sitno nasjeckajte, fetu izmrvite, a metvicu, bosiljak i kopar također sitno nasjeckajte. Naribajte koricu dva limuna. U velikoj zdjeli pomiješajte tikvice, mladi luk, začinsko bilje, fetu, limunovu koricu, maslinovo ulje i jaja. Dodajte brašno, kim, korijandar, čili pahuljice te začinite solju i paprom. Sve lagano promiješajte kako bi smjesa ostala prozračna. U tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Žlicom stavljajte hrpice smjese u tavu, lagano ih oblikujte u polpete i malo spljoštite. Pržite ih tri do pet minuta sa svake strane, odnosno dok ne poprime zlatnosmeđu boju i postanu hrskave. Gotove polpete odložite na papirnati ubrus kako bi upio višak masnoće. Za jednostavan i osvježavajući umak pomiješajte 200 g grčkog jogurta, jedan sitno naribani ili protisnuti češanj češnjaka, žlicu limunova soka, žlicu nasjeckanog kopra, malo maslinova ulja te sol i papar po ukusu. Dobro promiješajte i ostavite desetak minuta u hladnjaku prije posluživanja. Polpete poslužite tople uz jogurt umak, a po želji ih možete dodatno posuti čili pahuljicama ili poslužiti uz tzatziki. Dobar tek!
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