Zaboravite na melatonin: Stručnjaci tvrde da je ovo najbolji trik za pobjedu jet laga

Putovanja preko više vremenskih zona često sa sobom donose uzbuđenje, ali i neugodne posljedice za organizam. Jet lag, odnosno poremećaj unutarnjeg biološkog sata, može uzrokovati umor, nesanicu, probleme s koncentracijom i opću iscrpljenost. Iako mnogi posežu za tabletama melatonina da bi lakše prilagodili ritam spavanja, stručnjaci su istaknuli da postoje i jednostavniji, prirodniji načini za brži oporavak nakon dugih letova.

Stručnjaci su objasnili da je prilagođavanje lokalnom svjetlu najbolji način za pobjedu nad jet lagom. "Putovanje prema istoku obično je teže za tijelo nego putovanje prema zapadu jer zahtijeva pomicanje biološkog sata unaprijed, što je biološki teže nego njegovo odgađanje. Što više vremenskih zona prelazite i što je putovanje dulje, to je cirkadijalni sustav više poremećen“, izjavila je neurologinja dr. Lynette Gogol. Zbog toga je objasnila da je pravilno i tempirano izlaganje svjetlu jedan od najbržih i najučinkovitijih načina za oporavak od jet laga, piše New York Post.

"Svjetlost izravno resetira cirkadijalni sat, ali vrijeme je važno. Dobivanje svjetla u krivo vrijeme može produžiti jet lag, dok dobivanje svjetla u pravo vrijeme ubrzava oporavak", objasnila je Gogol. Dodala je da će se, prilikom putovanja prema istoku, jutarnje svjetlo pomoći da se tjelesni sat pomakne ranije, pa će vam biti lakše zaspati i probuditi se na vrijeme. Večernje svjetlo trebalo bi biti prigušeno sat vremena prije spavanja. Ako putujete prema zapadu, izlaganje svjetlu kasno poslijepodne ili rano navečer odgodit će pomicanje sata, pa će kasniji odlazak u krevet djelovati prirodnije, a jarko svjetlo neposredno prije spavanja treba svesti na minimum.

"Tijelo se lakše prilagođava kada dobije jasan signal u kojem smjeru treba pomaknuti svoj ritam. Jutarnje izlaganje jarkom svjetlu može pomoći u pomicanju sata nakon putovanja prema istoku, ali to se mora pažljivo tempirati", podijelila je Gogol. Neurologinja je objasnila da jet lag nije samo gubitak sna. "Jet lag se događa kada vaš unutarnji tjelesni sat ispadne iz sinkronizacije s lokalnim ciklusom svjetla i tame na vašem odredištu. Svjetlost je najjači signal glavnom satu mozga, zbog čega jet lag utječe na više od samog sna. Često su poremećeni i energija, raspoloženje, probava i mentalna oštrina", dodala je Gogol.

S Gogol su se složili i drugi stručnjaci. Iako je Kelsey Pabst, medicinska, predložila korištenje 0,5-3 miligrama melatonina da bi se olakšalo vrijeme za spavanje, napomenula je da je jet lag uglavnom problem svjetla, a ne sna. Također je preporučila nošenje maske za oči da bi se izbjeglo bilo kakvo moguće svjetlo, posebno prilikom leta tijekom jedne noći ili prilikom promjene vremenskih zona od 6 sati i više.